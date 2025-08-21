EEUU vincula a Venezuela con drogas para apoderarse de sus recursos, señala vicepresidenta

Caracas, 22 ago (Sputnik).- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció el jueves que detrás del «ardid» de querer vincular a su país con el narcotráfico está la pretensión de EEUU de adueñarse de los recursos energéticos de esta nación caribeña.

«Este grosero ardid procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas y socavar el internacionalismo Bolivariano», indicó la funcionaria en su canal de Telegram.

El mensaje de la funcionaria tiene lugar dos días después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informara que el presidente Donald Trump está dispuesto a usar «todos los elementos del poder» para impedir que «las drogas inunden» EEUU, y confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Al respecto, la vicepresidenta puntualizó que el director de la DEA, (Administración de Control de Drogas) Terry Cole, conoce a profundidad que la agencia «es el mayor cartel de drogas que existe en el mundo», tras ratificar que «innumerables documentos y evidencias así lo sustentan».

«Los propios informes de la ‘agencia’ que dirige, llamados ‘National Drug Threat Assessment’ del año 2024 y 2025, en ninguna parte menciona a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos», manifestó.

Rodríguez insistió en que «Venezuela sabrá defender con firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo».

El martes, Caracas afirmó que Washington recurre a «difamaciones» y aseguró que los señalamientos de EEUU sobre los presuntos vínculos de Caracas con el narcotráfico evidencian el «fracaso» de sus políticas en la región.

El Gobierno de Nicolás Maduro indicó, en tanto, que estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la zona de paz declarada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunció el 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de usar organizaciones criminales para introducir drogas letales y violencia en la nación norteamericana.

El Gobierno de EEUU ya había ofrecido anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares para el arresto de Maduro. (Sputnik)