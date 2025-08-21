Beijing, 21 ago (Xinhua) — Estados Unidos ha desempeñado el vergonzoso papel de un puro mentiroso en la cuestión del Mar Meridional de China, según un informe publicado hoy jueves.

El documento, titulado «Incitación, amenazas y mentiras: La verdad sobre las fuerzas externas que interfieren en la cuestión del Mar Meridional de China», forma parte de una serie de tres informes sobre la cuestión del Mar Meridional de China publicados por el Instituto Xinhua, un centro de estudios afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua.

El material revela que Washington ha realizado durante largo tiempo una extensa investigación teórica, aprovechando su posición dominante en el discurso internacional para inventar narrativas falsas, distorsionar los hechos y ocultar la verdad. En consecuencia, se ha difundido ampliamente información engañosa bajo la apariencia de periodismo de autoridad.

Los medios de comunicación que intentan retratar a China como una potencia agresiva que intimida a naciones más pequeñas, ignoran convenientemente la causa raíz de la cuestión del Mar Meridional de China: La ocupación filipina de islas y arrecifes chinos, y su papel en la provocación de las disputas fronterizas marítimas.

Como se destaca en el informe, los investigadores han descubierto que Estados Unidos ha desempeñado sistemáticamente un papel dominante en la configuración de las narrativas internacionales sobre el Mar Meridional de China.

Desde los tiempos de la administración de Barack Obama, diversas agencias gubernamentales, centros de estudios y medios de comunicación estadounidenses han promovido persistentemente narrativas como «China busca controlar el Mar Meridional de China», «China no respeta el derecho internacional», «China está socavando el orden internacional basado en normas» y «China está coaccionando a sus vecinos marítimos».

Estas narrativas, a menudo basadas en información selectiva o incluso distorsionada, se han utilizado para estigmatizar exhaustivamente las políticas y acciones de China para salvaguardar sus derechos marítimos. En los últimos años, las tácticas estadounidenses en este sentido se han intensificado, volviéndose cada vez más directas y vehementes, señala el documento.

Subraya, además, que Estados Unidos y sus aliados occidentales se aprovechan de su dominio en el discurso internacional para tergiversar las intrusiones y provocaciones de ciertos Estados reclamantes en el Mar Meridional de China como una salvaguardia de la soberanía, y presentan la legítima protección de los derechos y la aplicación de la ley por parte de China como acciones «hegemónicas» de una nación poderosa que «intimida» a los países de la región.

Los otros dos informes de la serie se titulan «Base histórica y legal de la soberanía territorial de China y derechos marítimos en el Mar Meridional de China» y «Hacer del Mar Meridional de China un mar de paz, amistad y cooperación: Las acciones de China».