Beijing, 21 ago (Xinhua) — Fuerzas extrarregionales, con Estados Unidos a la cabeza, están perturbando la paz, la estabilidad y el ambiente de desarrollo en la región del Mar Meridional de China, según un informe publicado hoy jueves.

Titulado «Incitación, amenazas y mentiras: La verdad sobre las fuerzas externas que interfieren en la cuestión del Mar Meridional de China», el informe fue publicado por el Instituto Xinhua, un laboratorio de ideas afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua.

La interferencia de fuerzas extrarregionales lideradas por Estados Unidos en la cuestión del Mar Meridional de China ha llevado a algunos estados regionales a desviar energía y recursos sustanciales hacia confrontaciones provocativas.

Este cambio se ha producido a expensas del propio desarrollo económico y social interno de estos estados, perturbando el comercio exterior, la inversión y la cooperación, señala el informe.

Además, la interferencia de estas potencias extrarregionales ha intensificado significativamente la militarización del Mar Meridional de China, ha interrumpido las negociaciones sobre el Código de Conducta en la región, ha erosionado la confianza mutua entre los estados de la región y ha impedido la profundización de la cooperación práctica.

Este texto es parte de una serie de tres informes sobre el tema del Mar Meridional de China publicados por el Instituto Xinhua.

Los otros dos se titulan «Base histórica y legal de la soberanía territorial y los derechos marítimos de China en el Mar Meridional de China» y «Hacer del Mar Meridional de China un mar de paz, amistad y cooperación: las acciones de China».