Informe de laboratorio de ideas afirma soberanía de siglos de China sobre Nanhai Zhudao

Beijing, 21 ago (Xinhua) — La soberanía de China sobre Nanhai Zhudao, zona conocida en español como las islas del Mar Meridional de China, y los derechos marítimos relacionados se establecieron a través de siglos de desarrollo histórico y se basan en sólidos fundamentos históricos y legales, según un informe de un laboratorio de ideas publicado hoy jueves.

El estudio, titulado «Base histórica y legal de la soberanía territorial y los derechos marítimos de China en el Mar Meridional de China», fue publicado por el Instituto Xinhua, un laboratorio de ideas afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua.

Abundantes registros históricos conservados en fuentes oficiales y privadas demuestran que en el siglo I d.C., los documentos oficiales chinos registraron claramente que el pueblo chino, incluidos los funcionarios del gobierno, había descubierto Nanhai Zhudao a través de la navegación y las actividades marítimas, según el informe.

Los artefactos recuperados de los naufragios del Mar Meridional de China y los restos arqueológicos en las islas son evidencia férrea que atestigua más de 2.000 años de presencia y actividades chinas en el Mar Meridional de China, una demostración convincente de los derechos históricos de China en estas aguas, destaca la misma fuente.

«Desde la incorporación de la región a los distritos administrativos hasta el despliegue de flotas navales para la defensa y el nombramiento de funcionarios para construir instalaciones, el Mar Meridional de China y sus islas representan no solo la patria donde el pueblo chino ha vivido y trabajado, sino que también llevan la huella de una administración continua, pacífica y efectiva por parte de los sucesivos gobiernos chinos», sostiene la publicación.

Este informe forma parte de una serie de tres documentos sobre el tema del Mar Meridional de China publicados por el Instituto Xinhua. Los otros dos textos se titulan «Incitación, amenazas y mentiras: La verdad sobre las fuerzas externas que interfieren en el problema del Mar Meridional de China» y «Hacer del Mar Meridional de China un mar de paz, amistad y cooperación: Las acciones de China».