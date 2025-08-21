Inversión extranjera directa en México alcanza máximo histórico en segundo trimestre, destaca presidenta

México, 21 ago (Xinhua) — La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó hoy jueves que la Inversión Extranjera Directa (IED) en México alcanzó un nuevo máximo histórico en el segundo trimestre de 2025, al anotar 34.265 millones de dólares.

«Superan los 31.096 (millones de dólares) del 2024, que ya había sido récord, y es prácticamente más del doble de 2017», indicó la mandataria respecto a la IED, durante su conferencia de prensa diaria, desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Sheinbaum insistió en que esta cifra histórica confirma que el actual modelo de Gobierno en México «no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión».

La mandataria mexicana expuso que durante el período de administración que el Gobierno llama neoliberal se afirmaba que si aumentaban los salarios iba a haber inflación y no habría inversión.

La economía de México, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, se desaceleró en 2024 para crecer 1,4 por ciento, desde el 3,3 por ciento del año precedente.

El Gobierno mexicano estima que el país tendrá una expansión económica de entre 1,5 y 2,3 por ciento al cierre de este año.