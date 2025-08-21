Líderes de Canadá y EEUU discuten lazos comerciales y de seguridad

Ottawa, 21 ago (Xinhua) — El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron hoy por teléfono sobre la relación de comercio y seguridad.

De acuerdo con un comunicado leído por la oficina del primer ministro, los dos líderes discutieron los desafíos y oportunidades comerciales.

Los líderes compartieron prioridades en una nueva relación económica y de seguridad entre los dos países, añadió la transcripción.

También discutieron «la paz a largo plazo» en Ucrania y Europa, añadió.

Los dos líderes acordaron volver a reunirse pronto, agregó.