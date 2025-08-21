Lluvias golpean en El Salvador

San Salvador, 21 ago (Prensa Latina) El Salvador enfrenta hoy un invierno (temporada de lluvias) crudo y los suelos ya están saturados, indicaron autoridades.

Una persona murió y ocho fueron evacuadas la víspera tras lluvias en Santa Rosa de Lima, en La Unión Sur, al oriente del país, donde los cuerpos de socorro informaron sobre fuertes corrientes de agua en las principales calles, producto de las inundaciones.

Desde hace varios días las tormentas en el país se incrementaron causando daños materiales y amenazando la vida de las personas, según los informes.

Declaraciones del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, aseguran que en lo que va del año se registraron mil 193 milímetros de lluvia a nivel nacional, cifra muy cercana al promedio histórico para esta fecha, que es de mil 200 milímetros.

El titular sostuvo que con el fin de la canícula y el aumento de las lluvias en los últimos días, los suelos del territorio salvadoreño reportan una saturación de humedad entre el 60 y 70 por ciento, específicamente al norte del país.

En relación con el aumento de las precipitaciones en el mes de septiembre, aseguró que las autoridades se preparan para posibles incrementos en los niveles de saturación del suelo. «El mes de septiembre es el mes más lluvioso del año, estadísticamente estaríamos esperando que este año no sea la excepción», agregó.