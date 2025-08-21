Lula se consolida en Brasil como favorito rumbo a 2026

Brasilia, 21 ago (Prensa Latina) La escena electoral brasileña comienza a perfilarse con nitidez y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece como favorito para las justas comiciales de 2026, según una encuesta divulgada hoy por el instituto Quaest.

El estudio, que entrevistó a más de 12 mil personas entre el 12 y 17 de agosto, muestra a Lula como predilecto en un eventual balotaje contra el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, figura emergente de la derecha.

Tendría un 43 por ciento de apoyo frente al 35 de su rival, una diferencia que se amplió respecto a julio, cuando la distancia era de apenas cuatro puntos.

El sondeo también puso en perspectiva escenarios hipotéticos con Jair Bolsonaro, aunque la participación del exmandatario está bloqueada hasta 2030 por decisión judicial.

Aun así, los dígitos revelan que Lula obtendría un 47 por ciento frente al 35 del político ultraderechista.

Más desfavorable aún sería el panorama para la ex primera dama Michelle Bolsonaro o para el senador Flávio Bolsonaro, quienes quedarían rezagados frente al fundador del Partido de los Trabajadores.

A pesar de la ventaja, Lula enfrenta un desafío simbólico: el 58 por ciento de los consultados cree que no debería ser candidato en 2026. Tal percepción negativa, sin embargo, no parece poner en riesgo su liderazgo dentro de la izquierda ni su fortaleza en las encuestas frente a la fragmentada oposición conservadora.

Mientras tanto, Bolsonaro enfrenta un panorama judicial cada vez más adverso.

El exgobernante (2019-2022), bajo arresto domiciliario y a la espera de un juicio que comienza el 2 de septiembre, está acusado de intentar subvertir el resultado electoral de 2022.

Si es condenado, podría enfrentar más de 40 años de prisión, lo que alimenta la incertidumbre sobre quién heredará su caudal político.

Con la derecha a la búsqueda de un nombre capaz de consolidar su espacio y Lula manteniendo su base de apoyo, la investigación confirma que el tablero electoral de 2026 aún está abierto, pero con una figura dominante: el actual presidente.