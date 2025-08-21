Netanyahu ordena iniciar conversaciones sobre tregua en Gaza, pero aprueba ataque contra Ciudad de Gaza

Jerusalén, 21 ago (Xinhua) — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó hoy que ordenó a los funcionarios comenzar «negociaciones de inmediato» para liberar a los rehenes en Gaza y acabar con la guerra, aunque también prometió aprobar los planes militares para capturar la Ciudad de Gaza.

«Vine a aprobar los planes de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamas», dijo Netanyahu durante una visita a una base militar cercana al enclave palestino.

«Al mismo tiempo di órdenes para iniciar negociaciones de inmediato para liberar a todos nuestros rehenes y poner fin a la guerra en términos aceptables para Israel», dijo.

Netanyahu no especificó cuándo o dónde comenzarán las negociaciones. El sitio noticioso israelí Ynet, que citó a un importante funcionario, informó que en este momento no se espera que ninguna delegación salga con rumbo a Doha o a El Cairo.

Un funcionario israelí dijo a Xinhua, con la condición de no ser identificado, que se espera que Netanyahu y su gabinete de seguridad se reúnan hoy jueves por la noche para dar la aprobación final al ataque contra la ciudad más grande del enclave.

El anuncio se produce después de que el ejército movilizó a 60.000 reservistas y dijo que 20.000 más serán convocados en los próximos días.

A principios de esta semana, Hamas aceptó una propuesta presentada por los mediados de Egipto y Qatar para una tregua temporal y la liberación de rehenes. Israel no ha emitido ninguna respuesta oficial.

Por otra parte, Netanyahu también dijo a principios de esta semana que Israel aceptaría poner fin a la ofensiva sólo si se cumplen cinco condiciones: el desarme de Hamas, la liberación de los rehenes, la desmilitarización de Gaza, el control de la seguridad del enclave por parte de Israel, y el nombramiento de un órgano no israelí para dirigir la vida cotidiana en el lugar, órgano que, enfatizó, no incluiría ni a Hamas ni a la internacionalmente reconocida Autoridad Palestina.

Las fuerzas israelíes continuaron anoche con los bombardeos de la ciudad de Gaza y atacaron también otros sitios, lo que dejó al menos 70 muertos y 356 heridos, según las autoridades sanitarias de Gaza. El número de muertos por los ataques y tiroteos israelíes desde el 7 de octubre de 2023 llegó ya a 62.192 y el de heridos a 157.114, agregaron las autoridades.