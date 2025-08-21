Presidenta de Honduras ratifica respaldo a migrantes hondureños en EEUU

Tegucigalpa, 22 ago (Sputnik).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó el jueves su respaldo a los emigrados de su país en EEUU luego que un tribunal de apelaciones ratificó la decisión del Gobierno de privarlos del amparo de Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que los obliga a salir de esa nación.

«Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con las familias hondureñas amparadas por el TPS. Esta decisión judicial no borra sus aportes ni debilita nuestra convicción: seguiremos acompañando su lucha por estabilidad, dignidad y justicia», afirmó la mandataria en su perfil de X.

Castro anunció la decisión de poner a disposición de estas personas los consulados hondureños para ofrecerles orientación legal inicial gratuita, citas expeditas y atención digna y respetuosa.

Según reportes de prensa, el Noveno Circuito de Apelaciones de la ciudad de San Francisco, California, anuló el miércoles una orden de un tribunal de distrito que había autorizado a los migrantes hondureños, estimados en unos 51.000, continuar en EEUU al amparo del TPS.

La presidenta puso en marcha el 29 de enero pasado un plan de apoyo a los migrantes hondureños retornados luego que la administración de Donald Trump ordenó deportaciones masivas de personas indocumentadas en ese país.

El programa, titulado Hermano, Hermana Vuelve a Casa, incluye la entrega inmediata a los retornados de ayuda en alimentos, 1.000 dólares en capital semilla para emprendimientos personales y otros apoyos económicos y en empleos para su reinserción social.

EEUU otorgó el TPS para hondureños el 5 de enero de 1999, luego del paso por Centroamérica del devastador huracán Micht, con lo cual les permitió residir y trabajar legalmente en el país.

El TPS fue prorrogado periódicamente desde entonces en plazos de un año y 18 meses hasta el pasado 5 de julio.

Dos días después, el Gobierno de Trump le puso como fecha de finalización el 8 de septiembre próximo, pero el tribunal de apelaciones les concedió 60 días para abandonar EEUU. (Sputnik)