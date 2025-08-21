Presidente de Chile cambia a sus ministros de Hacienda, Economía y Agricultura

Santiago, 22 ago (Sputnik).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó el jueves una ceremonia de cambio de Gabinete en el palacio de La Moneda (sede de Gobierno), en la que modificó la titularidad de las carteras de Hacienda, Economía y Agricultura.

«El presidente de la República, Gabriel Boric Font, realizó en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda una nueva ceremonia de cambio de Gabinete», informó el Ejecutivo a través de un comunicado.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, una de las figuras claves del Gobierno de Boric que se había mantenido desde el inicio de su mandato en 2022, dejó el cargo y fue reemplazado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, economista del Frente Amplio (izquierda).

Consultado por la prensa a la salida del evento, Marcel explicó que fue él quien decidió dar un paso al costado para ocuparse de sus hijos y priorizar su vida familiar.

El reemplazo de Grau en Economía, es el economista Álvaro García Hurtado, militante del Partido por la Democracia (centroizquierda).

En Agricultura, salió del cargo el periodista Esteban Valenzuela y asumió la hasta ahora subsecretaria de la cartera, María Ignacia Fernández Gatica.

Valenzuela fue destituido del cargo después de que su partido, la Federación Regionalista Verde Social (centroizquierda), decidiera salirse del pacto parlamentario del oficialismo para competir por separado en las elecciones de noviembre de este año. (Sputnik)