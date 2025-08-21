Presidente de Colombia pedirá a CPI que investigue crímenes de grupos armados

Bogotá, 22 ago (Sputnik).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo el jueves que pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes cometidos por los grupos armados Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo antes y durante su Gobierno tras dos atentados ocurridos en el noroeste del país.

«Le solicitaré a la Corte Penal Internacional una investigación por los hechos cometidos antes de este gobierno y durante mi gobierno, que demuestran que son criminales de guerra, que acuden al terror, que son criminales contra la humanidad», dijo Petro durante el evento Reforma Agraria y Agroindustria para el Cesar (norte).

Además, el mandatario pidió que las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y el grupo narco Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas y sean perseguidas en cualquier lugar del mundo.

Petro también ordenó que la Agencia de Defensa jurídica del Estado inicie un proceso contra los dirigentes de los grupos armados por delitos de lesa humanidad.

El jueves un helicóptero fue derribado en Amalfi, departamento de Antioquia, causando la muerte de al menos ocho uniformados, mientras que otros ocho resultaron heridos, y un camión bomba explotó cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, dejando al menos seis fallecidos y 50 heridos, según las autoridades. (Sputnik)