Rusia lanza cohete Angara-1.2 con satélites militares

San Petersburgo, 21 ago (Xinhua) — Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia lanzaron hoy con éxito un cohete Angara-1.2 con satélites militares desde el cosmódromo de Plesetsk, en la región septentrional de Arcángel, indicó el Ministerio de Defensa del país.

El lanzamiento tuvo lugar a las 12:32 hora de Moscú (09:32 GMT), señaló el ministerio, aunque no dio detalles sobre el número de satélites a bordo.

«A la hora prevista, los satélites fueron lanzados hacia las órbitas objetivo y los activos terrestres de las fuerzas espaciales de las Fuerzas Aeroespaciales tomaron el control», señaló el ministerio en una declaración.

El Angara-1.2, parte de la familia Angara de vehículos de lanzamiento rusos, es un cohete de clase ligera.