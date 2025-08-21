Sube a 18 muertos y más de 70 heridos el balance de los atentados en noroeste de Colombia

Moscú, 22 ago (Sputnik).- Las autoridades colombianas elevaron a 18 muertos y más de 70 heridos el balance de dos atentados terroristas que ocurrieron el jueves en el noroeste del país.

«Hoy Colombia llora la partida de 12 valientes héroes de la patria, policías que entregaron su vida en cumplimiento del deber, tras el cobarde atentado ocurrido en Amalfi, Antioquia», publicó el Ministerio de Defensa en la red social X junto con una lista de las víctimas.

Por su parte, la Secretaría de Salud Pública de Cali compartió en la misma plataforma que el último balance es de 71 heridos, entre ellos 4 pacientes en estado crítico, y 6 personas fallecidas.

La Alcaldía de Cali, entretanto, informó de 76 lesionados, que están siendo atendidos en 12 centros médicos de la ciudad, además de seis víctimas mortales.

«Del número de heridos, 38 son hombres y 38 son mujeres. Entre los lesionados hay 8 menores y 3 adultos que superan los 60 años. Cuatro de los pacientes se encuentran en estado crítico […] Los pacientes que presentaban heridas menores ya egresaron de las IPS primarias de atención», precisó en X.

Previamente se informó de al menos ocho muertos y otros tantos heridos por el derribo de un helicóptero en Amalfi, departamento de Antioquia, y al menos seis fallecidos y 50 heridos por la explosión de un camión bomba cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca, y la cúpula militar se encuentran actualmente en Cali para un Consejo Extraordinario de Paz y Seguridad para atender las consecuencias del atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez y coordinar las acciones de respuesta.

«No es lo mismo un combate entre fuerzas que portan ambas armas que matar a civiles desarmados. En esa medida, lo que acontece precisamente en Cali, es un acto que irradia pánico en la población civil, asesinarla y de manera sistemática […] y de tener un alto número de personas civiles asesinadas sistemáticamente», cuestionó por su lado el presidente Gustavo Petro, en declaraciones ofrecidas desde Valledupar (oriente).

«Terrorismo»

Al hacerse pública la noticia, el mandatario condenó sin ambages el hecho, que atribuyó a una venganza de grupos narcotraficantes por las acciones que ha emprendido su Gobierno contra ellos.

«El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de ‘La Junta del Narcotráfico'», aseguró.

En su decir, esta entidad es «heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo» y por ello debe ser designada globalmente como «organización terrorista».

«El Gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a ‘La Junta del Narcotráfico’ como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano», demandó.

Tras los hechos, Petro se trasladó a Cali para presidir un Consejo de Seguridad con las autoridades departamentales y locales. Le acompaña el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, así como miembros de la jerarquía militar.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, responsabilizó del atentado al Frente Jaime Martínez, una estructura armada residual de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

«Este atentado es de parte de la Jaime Martínez, los mismos terroristas, delincuentes, narcotraficantes que llevan desde mayo metiendo bombas en Cali. Hemos avanzado mucho, se ha conformado el bloque de búsqueda, hemos desarticulado las redes de apoyo al terrorismo que estaban instaladas adentro de Cali. Por eso mandan dos camiones desde afuera de Cali, todo indica que desde el norte del Cauca para que estallen de esta manera», afirmó Eder durante una comparecencia ante la prensa.

El alcalde agregó que «está militarizada la ciudad», «se han redoblado los controles en los ingresos y las salidas de Cali» y se ofrece una recompensa de hasta 400 millones de pesos, o casi cien mil dólares, para agarrar a todos los responsables.

El presidente Gustavo Petro anunció por su parte, tras el Consejo Extraordinario de Paz y Seguridad en Cali, que no se declarará conmoción interior, sino que se “profundizarán medidas por decreto para eliminar aún más la producción de cocaína y la dificultad de exportar esa cocaína desde el litoral Pacífico”, comunicó la Presidencia. (Sputnik)