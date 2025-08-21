Triunfo inicial de surfista tica en Tour Latinoamericano

San José, 21 ago (Prensa Latina) La surfista costarricense Mikela Castro Bolívar comenzó hoy con un triunfo en el heat número 1 (7,84 puntos), durante la primera ronda de la categoría Sub-14 del Grand Tour 2025 de la Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS).

La atleta, de 11 años de edad, se impuso ante su compatriota Lucía Cristie (7,53); a la local Grace Crilly (5,37); y a su coterránea Summer Hidalgo (0), en el torneo con sede en Playa Popoyo, Nicaragua, añadió la página web de ALAS.

El triunfo de Castro Bolívar le permite avanzar a la ronda de semifinales del nivel Sub-14, en el que se enfrentará el sábado ante Ambar García (Ecuador) y Aissa Chuman (Perú).

La surfista del país centroamericano ocupa el cuarto lugar (siete mil 550 puntos) en el ranking general de la categoría Sub-14, cuya primera posición está en manos de la peruana Brianna Barthelmess (11 mil).

Según el sitio de ALAS, unas 200 surfistas de 20 países viajaron a Nicaragua para participar en el evento de Playa Popoyo.