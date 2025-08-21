Venezuela recibe vuelo con 313 migrantes repatriados desde México

Caracas, 22 ago (Sputnik).- Un nuevo vuelo con 313 venezolanos repatriados desde México arribó el jueves al Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, en el estado de La Guaira (norte), informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz del país caribeño.

«A bordo del vuelo número 60 y como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un total de 313 nuevos connacionales aterrizaron la tarde de este jueves en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira», informó la cartera en redes sociales.

Tras su arribo al país, los ciudadanos fueron atendidos por un equipo multidisciplinario que prestó atención médica y social integral.

Más temprano, también arribó al país sudamericano un vuelo con 59 personas entre los cuales se encuentran 19 hombres, 20 mujeres, 13 niños y 7 niñas, provenientes de Bolivia, Ecuador, Chile y Perú.

El 18 de julio, 252 migrantes venezolanos presos en El Salvador fueron liberados mediante un acuerdo de intercambio de prisioneros con el Gobierno de EEUU.

De acuerdo con Washington, Caracas liberó a diez ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en la nación caribeña.

Además, Caracas informó sobre la liberación de un grupo de venezolanos que se encontraban detenidos en el país por «la comisión de delitos comunes y contra el orden constitucional, previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico nacional».

La administración Maduro agradeció al expresidente español José Luís Rodríguez Zapatero (2004-2011) por sus gestiones «en aras del diálogo político, la paz y la reconciliación en Venezuela».

El presidente estadounidense, Donald Trump, invocó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a cientos de venezolanos mayores de 14 años, esgrimiendo que integran la banda delictiva Tren de Aragua o que carecían de pasaporte estadounidense o permiso de residencia permanente en esa nación norteamericana.

Mediante un acuerdo entre la Casa Blanca y el Gobierno de El Salvador, más de 250 venezolanos fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano, pero Caracas aseguró que se trataba de migrantes comunes y calificó la medida de «secuestro». (Sputnik)