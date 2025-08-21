Xi traza rumbo para Xizang mientras la región celebra 60 años de avances históricos

Lahsa, 21 ago (Xinhua) — El líder chino Xi Jinping delineó el rumbo del desarrollo de Xizang durante una visita de dos días a la región de la meseta, donde se unió a los lugareños para celebrar seis décadas de progreso desde que se estableció la región autónoma.

Fue la primera ocasión que un líder chino que ocupa cargos simultáneos de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central asistió a las celebraciones del aniversario de la fundación de la región autónoma de Xizang.

La vez pasada que Xi visitó la región de la meseta fue en 2021, cuando Xizang conmemoró el 70º aniversario de la liberación pacífica.

En medio de una agenda apretada, Xi se reunió con representantes de todos los grupos étnicos y sectores en Xizang, escuchó informes del comité regional del PCCh y del Gobierno regional, asistió a una gala y participó en una gran reunión en la emblemática plaza del Palacio Potala en Lhasa.

Durante estos encuentros, Xi pidió a Xizang seguir impulsando sus cuatro tareas principales: garantizar la estabilidad, facilitar el desarrollo, proteger el medio ambiente ecológico y reforzar las fronteras.

Instó a realizar esfuerzos concertados para construir un nuevo Xizang socialista moderno, unido, próspero, culturalmente avanzado, armonioso y hermoso.

Estabilidad

Desde que asumió el máximo cargo, Xi ha enfatizado sistemáticamente la salvaguardia de la unidad nacional y el fomento de la solidaridad étnica como las principales tareas del trabajo relacionado con Xizang.

El miércoles, después de escuchar los informes de trabajo de las autoridades de Xizang, Xi enfatizó la importancia de mantener la estabilidad política y social, reforzar la unidad étnica y fomentar la amistad entre las diferentes religiones.

Instó a realizar más esfuerzos para avanzar en la construcción de una comunidad para la nación china en Xizang y guiar al budismo tibetano en su adaptación a la sociedad socialista.

El presidente chino pidió promover el idioma chino estándar hablado y escrito, reforzar los intercambios entre todos los grupos étnicos y fortalecer los intercambios económicos, culturales y personales bidireccionales entre Xizang y otras partes del país.

Muchos de estos esfuerzos se están llevando a cabo desde las bases. Pubu Tashi, director del Gobierno del subdistrito de Barkhor en Lhasa, afirmó que sus colegas han intensificado sus esfuerzos para modernizar la infraestructura, mejorar las condiciones de vida y ampliar la educación bilingüe.

Pubu Tashi dijo que la mejora de los servicios comunitarios ayudará a las personas a vivir y trabajar en paz y satisfacción, reforzará su sentido de comunidad y contribuirá a un mejor mantenimiento de la estabilidad y el orden social.

Desarrollo

Sobre el desarrollo de la región, Xi dijo que Xizang ha logrado un progreso notable en las últimas seis décadas, lo que ha conducido a cambios profundos.

Las cifras oficiales muestran que en 2024 el PIB de Xizang alcanzó los 276.500 millones de yuanes (alrededor de 38.800 millones de dólares), 155 veces el de 1965, cuando se estableció la región autónoma, y registró una tasa de crecimiento anual promedio del 8,9 por ciento.

En 2024, el ingreso disponible per cápita de los residentes urbanos locales alcanzó los 55.444 yuanes, 121 veces más que en 1965, mientras que el ingreso disponible per cápita de los residentes rurales aumentó cerca de 200 veces.

Xi destacó el desarrollo de alta calidad de Xizang y la necesidad de desarrollar industrias competitivas en la meseta basadas en las condiciones locales.

Ubicado en la frontera suroeste de China y frente a varias naciones de Asia del Sur, Xizang cuenta con ventajas únicas en industrias como agricultura y ganadería, así como en el sector de la energía limpia.

Xi dijo a las autoridades locales que Xizang debe impulsar proyectos importantes como el proyecto hidroeléctrico en los cauces bajos del río Yarlung Zangbo y el proyecto ferroviario Sichuan-Xizang de una «manera vigorosa, ordenada y efectiva».

Al observar la frágil ecología de Xizang, Xi pidió a la región promover la conservación ecológica y realizar esfuerzos coordinados para reducir las emisiones de carbono, disminuir la contaminación, expandir el desarrollo ecológico y buscar el crecimiento económico, con el objetivo de proteger «al techo del mundo» y «a la torre de agua de Asia».

Bienestar de las personas

Xi subrayó la necesidad de coordinar la urbanización y la revitalización rural, consolidar los logros de la erradicación de la pobreza y alcanzar progreso en empleo, educación, atención médica, seguridad social, cuidado de ancianos, cuidado infantil y otras cuestiones relacionadas con las condiciones de vida.

El objetivo, según sus palabras, es elevar aún más el sentimiento de beneficio, felicidad y seguridad de las personas de todos los grupos étnicos de la región.

En las últimas décadas, la educación, la atención médica y la seguridad social han seguido mejorando. Xizang ahora ofrece 15 años de educación gratuita, desde preescolar hasta preparatoria.

La esperanza de vida promedio ha aumentado a más del doble para llegar a 72,5 años.

Champa Gyatso, un monje budista tibetano, dijo que la infraestructura y los servicios públicos han mejorado enormemente en el Monasterio Sakya, donde reside, así como en otros monasterios.

«Nuestro acceso a la atención a los ancianos, a los servicios médicos y a la vivienda está verdaderamente garantizado», dijo.

Xi destacó la importancia de mantener el liderazgo del Partido en el trabajo relacionado con Xizang.

En un discurso pronunciado en la gran reunión del jueves, el máximo asesor político del país, Wang Huning, dijo que el progreso de Xizang a lo largo de las seis últimas décadas demostró plenamente el fuerte liderazgo del PCCh y la clara fortaleza política del sistema socialista de China.

Durante las últimas seis décadas, Xizang ha recibido un fuerte apoyo y una asistencia desinteresada de las autoridades centrales y de otras partes del país. Entre 1965 y 2024, el Gobierno central asignó un total de 2,6 billones de yuanes en fondos fiscales a la región.

El sistema de asistencia conjunta para Xizang ha mejorado de forma constante y se han invertido 64.300 millones de yuanes en fondos de ayuda y 11 grupos que suman más de 14.000 funcionarios y profesionales han sido enviados a trabajar en la región, indicó Wang, quien es miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

Los destacados logros alcanzados en Xizang durante los últimos 60 años demuestran plenamente que solo bajo el liderazgo del PCCh la región puede alcanzar un futuro brillante, afirmó Wang.

Durante la visita, Xi también estuvo acompañado por Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y director de la Oficina General del Comité Central del PCCh.