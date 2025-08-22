65 ucranianos deportados de Rusia regresan a casa, indica canciller

Kiev, 22 ago (Xinhua) — Sesenta y cinco ucranianos, deportados de Rusia y varados en la frontera entre Rusia y Georgia, regresaron finalmente a casa, informó hoy viernes el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.

De ellos, diez son mujeres y ocho se encuentran gravemente enfermos, indicó Sybiha en una publicación en Facebook.

Todos los deportados habían quedado atrapados en la zona de amortiguación del puesto de control de Dariali, en la frontera, según la publicación.

En meses recientes, Ucrania ha recibido 109 ciudadanos deportados desde el puesto de control, mencionó Sybiha.