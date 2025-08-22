Boletín de deportes

– Cubano Vila impide barrida de EEUU en lucha de Asunción 2025

PANAMERICANOS JUNIOR

Asunción, 22 ago (Prensa Latina) El cubano Vladimir Vila impidió hoy la barrida de Estados Unidos en la lucha libre de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, tras doblegar 6-4 en la división de 57 kg al norteño Charles Farmer.

Vila conquistó así el único oro que se le escapó a los estadounidenses en la jornada de cierre de la lucha de esta cita multideportiva continental, peso en el cual Farmer tuvo que contentarse con la plata, mientras el puertorriqueño Adrián Samano se colgó al pecho el único metal bronceado disputado.

PANAMERICANOS JUNIOR

Asunción, 22 ago (Prensa Latina) El equipo masculino de voleibol de Brasil se coronó hoy campeón de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, tras vencer en la final por 3-2 sets al sexteto de Argentina.

La disputa de la presea de oro en el deporte de la malla alta devino en un clásico sudamericano, que se decidió en favor de los brasileños gracias a un excepcional ataque de 60 por ciento de efectividad y la gran labor de sus bloqueadores junto a la net (17 puntos por solo siete de sus rivales).

FÚTBOL

París, 22 ago (Prensa Latina) El campeón defensor del fútbol francés, Paris Saint-Germain (PSG), mantuvo hoy su invicto en la segunda jornada de la Ligue1 al derrotar 1-0 a Angers, triunfo que lo sitúa temprano en la punta del torneo.

En el debut en la temporada 2025-2026 en su casa, el Parque de los Príncipes de esta capital, los rojiazules contaron con el gol decisivo del volante español Fabián Ruiz en el minuto 50, en un partido en el que tampoco mostraron un gran nivel, después del 1-0 de la pasada semana en Nantes.

BÉISBOL Washington, 22 ago (Prensa Latina) Los Medias Rojas de Boston buscarán hoy como visitantes darle caza a los Yankees de Nueva York en la División Este de la Liga Americana, en la temporada de las Grandes Ligas del béisbol estadounidense (MLB).

La tropa de Massachusetts, dirigida por el boricua Alex Cora, exhibe balance de 69 éxitos y 59 fracasos y se ubica a solo medio juego de diferencia de los Bombarderos del Bronx (69-58), quienes solo han podido vencerlos una vez en los cuatro choques que han disputado en esta campaña.