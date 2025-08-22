Boric celebra concesión de nacionalidad chilena a escritora Gioconda Belli

Santiago, 22 ago (Sputnik).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, celebró este viernes la concreción del proceso de nacionalización por gracia a la escritora nicaragüense Gioconda Belli.

«¡O el asilo contra la opresión! Un honor abrirte las puertas de nuestra ciudadanía chilena querida y respetada Gioconda, contra las dictaduras de cualquier signo, firmeza y solidaridad con los perseguidos», escribió el mandatario en su cuenta de X, respondiendo un saludo de agradecimiento de la escritora.

Belli, por su parte, afirmó sentirse muy honrada tras leer el finiquito del proceso de la nacionalidad.

«Agradezco a Chile por acogerme, a mis amigos, al Congreso y Senado, a la exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola y al presidente Gabriel Boric especialmente», dijo la artista y activista en sus redes sociales.

Laa Cámara de Diputados de Chile aprobó esta semana un proyecto de ley que le otorga la nacionalidad por gracia a la escritora nicaragüense, en un proceso que inició e impulsó Boric.

La escritora, ganadora de múltiples premios internacionales, denuncia hace años una deriva autoritaria del Gobierno nicaragüense encabezado por Daniel Ortega, con quien compartió militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hasta 1993.

Su oposición a la administración de Ortega la llevó a exiliarse en Madrid, España, en 2022.

En febrero de 2023 un tribunal de apelaciones de Managua despojó a Belli de su nacionalidad y sus derechos como ciudadana, junto a otras 135 personas acusadas de «traición a la patria».

Ese año, Belli aceptó el ofrecimiento de Boric para convertirse en ciudadana chilena. (Sputnik)