Brasil asegura a la ONU que está en condiciones de organizar la COP30 sobre el clima

Río de Janeiro (Brasil), 22 ago (Sputnik).- El Gobierno brasileño informó este viernes a la ONU que está en condiciones de organizar la COP30 sobre el cambio climático en Belém (estado de Pará, norte) en noviembre, a pesar de las fuertes críticas por falta de alojamiento y precios excesivos.

Brasil reafirmó ante el órgano de las Naciones Unidas que impulsa la celebración de estas cumbres «que todas las condiciones logísticas, de infraestructura y seguridad están aseguradas», consignó el Gobierno en un comunicado.

Las autoridades reafirmaron que Belém tiene capacidad hotelera para realizar la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con una oferta total de 53.000 camas, número superior a la estimación de 50.000 participantes en el evento, añadió el Ejecutivo.

Esta estructura incluye hoteles de diferentes categorías, inmuebles privados, dos cruceros internacionales de gran capacidad e instalaciones para indígenas, jóvenes y sociedad civil.

No obstante, el problema no es tanto la falta de alojamiento, sino sus precios, ya que las noches de hotel cuestan una media de 700 dólares y la conferencia dura aproximadamente dos semanas, lo que la hace inviable para muchos participantes.

Diversos países y organizaciones ya expresaron su malestar e inquietud con los precios y muchos amenazan con no viajar a la que Brasil promociona como la primera COP que se celebra en la Amazonía.

Cuando faltan tres meses para el evento, apenas 47 de las 196 delegaciones esperadas confirmaron su presencia (el 24 por ciento), según datos del Gobierno recogidos por el diario «O Globo». (Sputnik)