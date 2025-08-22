CGR revela deficiencias en control del Conesup sobre formación de docentes en universidades privadas

San José, 22 ago (Elpais.cr).- La Contraloría General de la República (CGR) advirtió este jueves serias deficiencias en la supervisión que ejerce el Consejo Nacional de la Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) sobre las universidades privadas del país, en particular en la formación de los docentes que atienden los primeros niveles de la educación básica.

En un informe de auditoría, el ente fiscalizador concluyó que el Conesup incumple aspectos significativos del marco normativo y técnico de control. Entre las principales falencias, señaló la ausencia de seguimiento a la implementación de los planes de estudio aprobados, así como la falta de verificación sobre la idoneidad y calidad de los profesores que imparten clases en instituciones privadas.

Según el reporte, aunque existen controles previos al momento de autorizar la apertura de carreras y el nombramiento de docentes, el Conesup no realiza revisiones posteriores que permitan asegurar que lo aprobado se ejecute en la práctica. Esta omisión impide al Consejo contar con un panorama real de la calidad de la educación que se ofrece en el nivel superior.

Riesgo para la educación primaria

La CGR alertó que el problema tiene implicaciones directas en la preparación de los futuros maestros de primaria y, por ende, en los rendimientos académicos de la educación básica costarricense.

El Conesup supervisa actualmente a 22 universidades privadas que ofrecen 44 carreras en Educación I y II Ciclo, tanto en bachillerato como en licenciatura.

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es que el 80% de los programas académicos en estas carreras fueron aprobados hace más de 21 años, lo que evidencia un marcado rezago en su actualización.

La auditoría resalta además que siete de cada diez docentes de primaria en el país no cuentan con más de cinco años de experiencia en las aulas, lo que plantea un desafío adicional para la calidad de la enseñanza.

Llamado a modernizar programas

Consultada sobre los resultados de la auditoría, la exviceministra de Educación, Rocío Solís, coincidió en que la formación de los maestros de primaria enfrenta importantes rezagos. “Las universidades deben asumir con seriedad la modernización de sus programas de estudio”, subrayó.

La Contraloría concluyó que las universidades privadas carecen de condiciones para garantizar estándares mínimos de calidad, situación que pone en entredicho la preparación de los profesionales y afecta el desarrollo de la educación primaria nacional.