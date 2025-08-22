China insta a Estados Unidos a dejar de hostigar a estudiantes chinos

Beijing, 22 ago (Xinhua) — China insta a Estados Unidos a detener los interrogatorios, hostigamiento y repatriación injustificados de estudiantes chinos que llegan a Estados Unidos, señaló hoy viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

China ha presentado gestiones ante la parte estadounidense en todos y cada uno de los casos y continuará tomando medidas para proteger los derechos e intereses legítimos de sus ciudadanos, dijo Mao en una conferencia de prensa regular.

Señaló que recientemente, Estados Unidos ha llevado a cabo con frecuencia acciones policiales discriminatorias, motivadas políticamente y selectivas contra los estudiantes chinos que llegan a Estados Unidos, añadiendo que los estudiantes sufrieron un trato injusto y fueron retenidos en pequeñas salas separadas para ser sometidos a interrogatorios prolongados.

Mao dijo que incluso las visas de algunos estudiantes fueron revocadas, y se les prohibió la entrada al país argumentando que «podrían poner en peligro la seguridad nacional».

«Las acciones de Estados Unidos violan gravemente los derechos e intereses legales y legítimos de los ciudadanos chinos, impiden el flujo de personas entre los dos países y perjudican los intercambios entre los pueblos de China y Estados Unidos», indicó Mao.

«Instamos a Estados Unidos a que afronte el problema con justicia, tome en serio las preocupaciones de China, actúe de acuerdo con la declaración del líder estadounidense de dar la bienvenida a los estudiantes chinos y ponga fin a los interrogatorios, el acoso y la repatriación infundados contra ellos», agregó Mao.