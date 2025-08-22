China rechaza sanciones de EEUU contra cooperación médica de Cuba

Beijing, 23 ago (Prensa Latina) China reafirmó hoy su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la cooperación médica internacional de Cuba y pidió el fin inmediato del bloqueo económico que Washington mantiene sobre la isla.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, destacó que en los últimos 60 años alrededor de 600 mil profesionales de la salud han sido enviados a más de 60 países, incluidos Estados del Caribe.

Estas brigadas médicas han brindado atención a más de 230 millones de personas, realizado más de 17 millones de cirugías y salvado la vida de más de 12 millones de pacientes, agregó.

Mao subrayó que la cooperación médica cubana desempeña un papel importante en los sistemas de salud de países de América Latina, el Caribe y África, por lo que ha sido bien recibida por los gobiernos y pueblos de las naciones beneficiadas.

Sobre las acusaciones estadounidenses, la vocera afirmó que “el llamado ‘trabajo forzoso’ se ha convertido en una excusa y una herramienta de hegemonía para presionar a otros países”. Aseguró que estas acciones representan una extensión y profundización del bloqueo económico que Estados Unidos impone a Cuba desde hace más de seis décadas, y señaló que diversos líderes y sectores sociales en la región han expresado su rechazo a tales medidas.

«La parte china se opone a la diplomacia coercitiva”, declaró Mao Ning. “Instamos a Estados Unidos a poner fin de inmediato a las sanciones y bloqueos contra Cuba, sin importar el pretexto, y a adoptar acciones que favorezcan la mejora de las relaciones bilaterales y la estabilidad regional».

El gobierno chino ha reiterado en múltiples ocasiones su oposición a las sanciones unilaterales y su respaldo al derecho de las naciones a desarrollar la cooperación internacional sin injerencias externas.

La declaración ocurre en el contexto del anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre restricciones de visa para países africanos, Brasil, Cuba, Granada y ex funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud y sus familias relacionados con el programa de servicios médicos de Cuba.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump intenta, desde el comienzo de su segundo mandato, restringir a los países que reciben profesionales cubanos.