China y Egipto firman memorándum sobre arqueología marítima

Alejandría, Egipto, 22 ago (Xinhua) — China y Egipto firmaron un memorándum de entendimiento para cooperar en arqueología marítima y protección del patrimonio cultural submarino.

El acuerdo fue firmado el jueves en la Biblioteca Alexandría por el Centro Nacional de Arqueología de China, perteneciente a la Administración Nacional de Patrimonio Cultural, y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto.

Los dos países establecerán un centro conjunto en Alejandría para arqueología marítima y patrimonio submarino, dijo el cónsul general chino en Alejandría, Yang Yi, y añadió que la cooperación reforzará los lazos entre los dos pueblos, profundizará la asociación estratégica China-Egipto y apoyará la construcción de un «futuro compartido» entre los países.

Mohamed Ismail Khaled, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, dijo que Egipto se beneficiará de los conocimientos y tecnologías de China para la exploración marítima, la excavación y la protección del patrimonio.

El memorándum abarca proyectos de investigación conjunta, eventos científicos, intercambio de información y programas de capacitación para arqueólogos y restauradores, señaló Khaled.

China y Egipto han aumentado su cooperación en arqueología en los últimos años. En 2018, el primer equipo arqueológico de China en Egipto comenzó a trabajar en las ruinas del Templo Montu en Luxor. Los dos países también están trabajando juntos para nominar a Baiheliang de China y Nilometers de Egipto como sitios del patrimonio mundial y documentar de manera digital miles de sarcófagos antiguos hallados en Saqqara.