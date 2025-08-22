Comercio electrónico de China registra crecimiento sostenido en primeros 7 meses

Beijing, 22 ago (Xinhua) — El sector del comercio electrónico de China registró un crecimiento sostenido en los primeros siete meses de 2025, con un crecimiento significativo en las ventas en línea de diversos productos, informó hoy viernes el Ministerio de Comercio.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, las ventas minoristas en línea del país aumentaron un 9,2 por ciento interanual en los primeros siete meses de este año.

Los dispositivos digitales y los programas de canje surgieron como nuevos impulsores del consumo en línea, con un aumento interanual del 29,9 por ciento en las ventas de computadoras personales y del 28,4 por ciento en los dispositivos portátiles inteligentes, señaló el ministerio.

Por otra parte, el consumo de servicios en línea experimentó una rápida expansión durante el período, con un aumento interanual en las ventas en línea de viajes, restauración y entretenimiento cultural del 24,8 por ciento, el 16,6 por ciento y el 11 por ciento, respectivamente.

El ministerio afirmó que los fuertes vínculos entre las industrias y las plataformas de comercio electrónico han contribuido a ampliar los canales de venta de una gran variedad de productos. Los volúmenes de transacciones de productos agrícolas, electrónicos y textiles aumentaron un 14,5 por ciento, un 7,9 por ciento y un 6,5 por ciento interanual, respectivamente.

La cooperación en materia de comercio electrónico de la Ruta de la Seda promovió las ventas transfronterizas y los beneficios mutuos a través de eventos temáticos, iniciativas de asociación y encuentros entre empresas del sector, añadió el ministerio.

Los datos muestran que las ventas en línea de aceites esenciales egipcios y dulces uzbekos aumentaron un 179,2 y un 104,7 por ciento, respectivamente, durante el período de siete meses, de acuerdo con el ministerio.