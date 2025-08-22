Comparecencia de Rodrigo Chaves ante Comisión Legislativa por presunta concusión

San José, 22 Ago (Sputnik).- Este viernes 22 de agosto, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, comparece ante una comisión legislativa especial que evalúa si procede levantar su inmunidad para que enfrente una causa penal por presunta concusión.

Esta comparecencia es un hecho histórico, ya que es la primera vez que un mandatario en ejercicio acude personalmente al Congreso para un trámite de este tipo.

Motivo de la acusación

La Fiscalía General presentó una denuncia en abril acusando al presidente y al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, del delito de concusión.

Según la acusación, ambos habrían exigido al empresario Christian Bulgarelli la entrega de $32.000 a favor del asesor Federico “Choreco” Cruz, como condición para la adjudicación de un contrato estatal financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Ese dinero, según la Fiscalía, se habría utilizado como enganche para la compra de una vivienda en el residencial Barlovento, en La Unión.

Desarrollo de la audiencia

La comparecencia comenzó alrededor de las 8:00 a.m. , y se esperaba que durara varias horas, posiblemente extendiéndose más allá del mediodía.

Chaves llegó acompañado de su abogado, José Miguel Villalobos , y del ministro Rodríguez.

Al ingresar, Chaves declaró: “La justicia prevalece siempre”.

En su defensa, su abogado sostuvo que la acusación contiene errores graves , señalando que el expediente señala incorrectamente fechas y actores, y que no existe evidencia sólida que incrimine al mandatario.

Chaves calificó el proceso como un “show político” o un “circo”, alegando que responde a una persecución política y un intento de desestabilizar su Gobierno. Próximos pasos

La comisión legislativa cuenta con un plazo inicial hasta el 28 de agosto para emitir un informe sobre si recomienda o no el levantamiento del fuero presidencial. Este lapso puede extenderse hasta 20 días más si se considera necesario.

De aprobarse el levantamiento de la inmunidad, el caso será elevado al Plenario Legislativo, donde se requerirá una mayoría calificada de 38 votos para autorizar que Chaves pueda ser enjuiciado.

Contexto institucional

En julio, la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Asamblea Legislativa retirar el fuero al Presidente y al ministro Rodríguez, en un giro sin precedentes en la historia política del país.

La Fiscalía acusa a Chaves de usar su cargo para favorecer a un tercero a través de una dádiva relacionada con un contrato gubernamental financiado con fondos del BCIE.

La comparecencia de Rodrigo Chaves ante la comisión legislativa es un momento decisivo: marcará si procede o no el levantamiento de su inmunidad y, por ende, si podrá enfrentar un juicio penal. En las próximas semanas, la decisión recaerá en los diputados, lo cual tendrá un impacto significativo en el panorama político costarricense.