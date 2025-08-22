Costa Rica lanza política nacional para el uso responsable de plaguicidas agrícolas

San José, 22 ago (Elpais.cr).– El Gobierno de la República presentó este jueves la Política Pública para los Plaguicidas de Uso Agrícola 2024–2034, un plan estratégico interinstitucional que busca transformar el modelo de gestión de agroquímicos en el país con criterios de salud pública, sostenibilidad y competitividad agrícola.

El anuncio se dio en conferencia de prensa realizada en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la participación de los ministros de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras; Salud, Mary Munive; y Ambiente y Energía, Franz Tattenbach.

Lista de moléculas restringidas

Durante la actividad se informó sobre una lista de 18 moléculas —12 insecticidas, tres fungicidas y tres herbicidas— que no podrán registrarse por homologación y cuyo uso podría prohibirse en los próximos tres meses. Entre ellas destacan compuestos de alto riesgo como clorpirifós, diazinón y paraquat, prohibidos en al menos un 70% de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La ministra de Salud, Mary Munive, señaló que se trata de un paso decisivo: “Estos son los primeros pasos para eliminar compuestos altamente peligrosos para la salud humana. A partir de hoy, técnicos del MAG, Minsa y Minae disponen de tres meses para fundamentar los estudios que justificarían el retiro de estas moléculas del mercado nacional”.

El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, precisó que las sustancias ya no pueden registrarse en el país por homologación, mecanismo creado en 2023 mediante el Decreto Ejecutivo N.° 43838-MAG-S-MINAE, que valida en Costa Rica registros aprobados en países de la OCDE.

Una hoja de ruta hacia 2034

La nueva política pública establece un plan de acción a diez años con tres ejes centrales:

Marco Regulatorio Interinstitucional: actualización de normas y coordinación técnica entre instituciones.

Seguridad y sostenibilidad en el manejo de plaguicidas: fortalecimiento de capacidades técnicas y promoción de prácticas agrícolas responsables.

Transformación digital y trazabilidad: implementación de sistemas electrónicos para agilizar registros y transparentar procesos.

El ministro de Agricultura, Víctor Julio Carvajal, destacó que la política marca un cambio estructural: “Con esta hoja de ruta modernizamos la agricultura nacional, fortaleciendo su competitividad a través del uso seguro y sostenible de plaguicidas, sin comprometer la productividad ni el acceso a mercados”.

Por su parte, Munive reafirmó el enfoque preventivo de la estrategia: “Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la salud de la población, la protección del ambiente y una agricultura responsable”.

Avances digitales y normativos

Como parte de la modernización del sector, se anunció que el registro de ingredientes activos grado técnico por evaluación de data completa se integrará a la plataforma Ventanilla Única de Inversión (VUI), liderada por PROCOMER. La herramienta digital reducirá tiempos de respuesta y permitirá mayor control sobre los trámites.

Asimismo, se recordó que en mayo de 2025 entró en vigor el Decreto Ejecutivo N.° 45007-MAG-S-MINAE, que creó la “Lista de Moléculas No Autorizadas para Registrarse por Homologación”, alineada con estándares internacionales.

El MAG también presentó la receta digital para plaguicidas de uso restringido, emitida únicamente por ingenieros agrónomos acreditados, lo que permitirá mayor trazabilidad y fiscalización del uso de estos productos.

Compromiso regional

El ministro Tattenbach subrayó que la nueva política enlaza las dependencias del MINAE responsables de biodiversidad, cambio climático y contaminación, reforzando el trabajo conjunto con Agricultura y Salud: “La articulación interinstitucional es clave para garantizar que las metas del primer plan de acción 2024-2028 se cumplan”.

Con esta política, Costa Rica se posiciona como referente en la región en materia de gestión agroambiental, avanzando hacia un modelo agrícola que busca equilibrar productividad, salud pública y protección de la biodiversidad.