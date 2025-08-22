EE.UU. y la UE pactan por escrito un acuerdo bajo presión de Trump

Washington, 22 Ago (Sputnik).- Estados Unidos y la Unión Europea (UE) publicaron una declaración conjunta que arroja luz sobre su reciente acuerdo comercial.

El documento establece que el comercio entre las dos partes se realizará de manera «justa y equilibrada», pero en varios sectores alertan sobre consecuencias para el bloque comunitario.

Qué prevé el acuerdo

El acuerdo incluye la eliminación de aranceles de la UE a todos los bienes industriales estadounidenses, así como un acceso preferencial al mercado europeo para los productos marinos y de agricultura del país norteamericano.

Por su parte, Estados Unidos aplica una tasa arancelaria preferencial del 15 % a la gran mayoría de las exportaciones de la UE, incluidos sectores estratégicos como automóviles, productos farmacéuticos, semiconductores y madera.

En el marco del acuerdo, la UE fijó su intención de adquirir gas natural licuado, petróleo y productos de energía nuclear estadounidenses por un valor estimado de 750.000 millones de dólares hasta 2028. Además, se espera que las compañías europeas inviertan 600.000 millones de dólares adicionales en sectores estratégicos de EE.UU. hasta el mismo año.

De acuerdo al documento, ambas partes considerarán la inclusión de más sectores y productos importantes para sus economías en la lista preferencial arancelaria en la búsqueda de un comercio recíproco, justo y equilibrado.

Consecuencias preocupantes para la UE

El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, declaró este jueves que se trata del «acuerdo comercial más favorable que EE.UU. ha ofrecido a cualquier socio«. En ese contexto, hay que indicar que el pacto alcanzado salvó a la UE de los gravámenes del 30 % que Trump amenazaba con imponer a partir del 1 de agosto si no se lograba un acuerdo comercial.

No obstante, el documento fue recibido con crítica y provocó preocupaciones sobre las consecuencias para Europa. Tras la firma del acuerdo, los expertos de Capital Economics pronosticaron que el PIB de la UE se disminuirá en un 0,5 %.

La Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA, por sus siglas en alemán) alertó a finales de julio que los aranceles estadounidenses del 15 % le «costarán a la industria automovilística alemana miles de millones [de euros] al año y supondrá una carga para ella en plena transformación».

Desde el sector agrícola, el ‘think tank’ Farm Europe denunció que «la situación es gravemente preocupante y desequilibrada». «Muchas dudas quedan sobre las futuras relaciones comerciales en lo que respecta al sector agroalimentario. Por ahora, la Comisión no ha logrado defender los intereses ofensivos de la UE en materia agroalimentaria», precisó. En ese contexto, la entidad sostuvo que «la agricultura parece ser tratada como una rueda de repuesto y una moneda de cambio«, mientras otros sectores «parecen haber sido la principal preocupación de los negociadores de la UE».

«Una tendencia al sometimiento»

Por su parte, Oto Higuita, historiador económico, profesor y ensayista, declaró a RT que el acuerdo amortigua el déficit comercial de EE.UU. con la Unión Europea y «mejora su posición con respecto a la comunidad económica europea».

Afirmó que se trata de una guerra comercial de EE.UU. contra la UE, en la que Washington impone aranceles, «pero le pide a Europa que mantenga el libre comercio, que mantenga tasas casi cero, con algunas excepciones, aranceles casi cero a sus productos».

Esto «muestra una tendencia al sometimiento y a un nuevo colonialismo de Europa por parte de Estados Unidos en el marco comercial y el intercambio comercial», dijo.

A finales de julio, cuando el acuerdo fue alcanzado, la CNBC citó la opinión de varios expertos que afirmaban que el pacto es desfavorable para la UE. «La UE podría haber presionado para obtener un mejor resultado, ante todo manteniendo una política estricta de reciprocidad», declaró en aquel entonces Aurélien Colson, codirector académico del Instituto ESSEC de Geopolítica y Negocios. (Sputnik)