EEUU aplica una «estrategia equivocada» contra Gobierno venezolano, afirma analista

Caracas, 22 ago (Sputnik).- La decisión de EEUU de desplegar buques de guerra en el Caribe, bajo el supuesto argumento de enfrentar el narcotráfico, es una «estrategia equivocada» que no detendrá el proyecto de la Revolución Bolivariana en Venezuela, dijo a la Agencia Sputnik el investigador, escritor y analista, Orlando Romero.

«Pensar que, con una invasión, con un secuestro, con un rapto o con una eliminación física de algún dirigente de la Revolución Bolivariana, puede frenar el avance del pueblo venezolano que ha construido la política calle a calle, de casa a casa, pues simplemente es una estrategia equivocada y que está condenada al fracaso», indicó el experto en comunicación política.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente Donald Trump está dispuesto a usar «todos los elementos del poder» para impedir que «las drogas inunden» EEUU, y confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

La operación militar fue rechazada por la administración de Nicolás Maduro, que señaló a Washington de recurrir a «difamaciones» y aseguró que los señalamientos de EEUU sobre los presuntos vínculos de su Gobierno con el narcotráfico evidencian el «fracaso» de sus políticas en la región.

Como respuesta a la amenaza, Maduro anunció el despliegue de varios millones de milicianos y convocó a una jornada de alistamiento en todo el país para este sábado y domingo .

Romero manifestó que la «jugada» de EEUU ignora el comportamiento histórico en el acontecer político de los venezolanos.

«Esta jugada o ésta avanzada de Trump en calificar al Gobierno de Venezuela como un Gobierno narcoterrorista y movilizar ejércitos hacia las costas o hacia las cercanías de las costas caribeñas, (…) parte de una profunda ignorancia del sistema político y del comportamiento político del venezolano, no solamente en este momento, sino a través de la historia», dijo.

DIMENSIÓN POLÍTICA

Tras ser consultado por la dimensión política de la acción estadounidense, el experto recalcó que con esta decisión Washington declara a Maduro como el «enemigo número uno de América Latina», cuestión que consideró como una falta de «tacto» y diplomacia por parte de Trump.

En cuanto a Latinoamérica, el analista detalló que una escalada militar contra Venezuela afectaría también a otros países de la región.

«La dimensión política no es solamente venezolana, no solamente afecta a Venezuela, sino que afecta seriamente a países como Colombia, en donde los estadounidenses tienen más de nueve bases militares, países de Centroamérica, los afecta definitivamente y sobre todo a México como principal país y frontera con EEUU», manifestó.

Tomando en cuenta ese escenario, el profesor sentenció que contrario a los objetivos de EEUU, el despliegue militar podría ayudar en la consolidación de la unidad entre países de la región.

«Probablemente, lo que había costado tanto esfuerzo para el Gobierno norteamericano y para sus aliados occidentales, que era fracturar la unidad latinoamericana (…), lo que está pasando a nivel latinoamericano es que políticamente, geopolíticamente, se está consolidando una unión latinoamericana que probablemente responda de manera organizada a cualquier intento de agresión militar estadounidense en cualquier parte del continente», manifestó.

El Gobierno de Maduro indicó que estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la zona de paz declarada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunció el 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de usar organizaciones criminales para introducir drogas letales y violencia en la nación norteamericana.

El Gobierno de EEUU ya había ofrecido anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares para el arresto de Maduro. (Sputnik)