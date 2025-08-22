El anarquismo silencioso

El anarquismo siempre ha existido en las sociedades, unas veces más evidente que otras, no obstante siempre está rondando las cabezas. Antes quiero aclarar algo: el tico básico de Pilar Cisneros, somos todos incluida ella que abandonó su nacionalidad peruana para hacerse básica, una básica más entre los básicos y con un silencio doloroso, encontró el lugar para proyectarse en las pantallas: la politiquería.

No me importa para nada su partido ni su ideología( if any…), solo la puse para explicar qué se entiende por básico.

Los dirigentes políticos son los más básicos de los básicos, pero manipulan a la masa con ofertas que van desde dinero hasta vendettas (la masa se amasa, Varguitas dixit).

Ahora bien, el descontento de Caín fue el primer caso de anarquismo que se ha representado matando a Abel, el hombre de la suerte, el bien nacido, el favorecido por Dios.

Siempre ha habido Caín y Abel, la historia está llena de ellos. Esta dicotomía es la esencia de el anarquismo. Pondré un ejemplo, atendiendo a Mr. Trump desatando su ira contra un imberbe Nicolás Maduro, que destrozó las ideas primigenias del “Chavismo”, nacidas de profundas huellas de diferencias sociales que hace cuatro siglos azotan a Venezuela, que ha causado un inmenso descontento entre los ciudadanos que al parecer terminó desvinculándose del socialismo e introduciéndose en el oscuro eje del mal. Esa misma gente que adoró a Chávez lo hizo después con Maduro, había petrodólares como lluvia perenne, entonces el anarquismo entró en periodo silencioso.

Hoy vemos tropas de veteranos cargando fusiles pesadísimos y obsoletos, que realmente da lástima, pero así es la anarquía: el grupo que adversa al régimen es mucho más grande que el que lo sigue, y este grupo mañana saludará al nuevo(a) líder de Miraflores.

En Costa Rica fuimos manipulados por José Figueres y sus afines, por setenta años, ayudado por una oposición veleidosa que únicamente manipulaba a esa masa que nunca quiso ser del PLN, entonces los grises se transformaron en negro.

Óscar Arias, único mandatario del PLN que tuvo siempre la meta de terminar con la amenaza al statu quo, al que pertenecía y pertenece, amenazado por los socialistas disconformes con su débil posición económica, incómodos con la comodidad heredada de los ricos.

Ese anarquismo silente, siempre está por ahí, rondando la esquina, siempre lista para empeorar las situaciones y buscando un mesías que únicamente está en sus mentes.

Tiene una capacidad nata de metamorfosis que no vacila en utilizar para salir de su incomodidad, cierta o falsa, que le carcome las entrañas siempre que se detiene a contemplar su realidad.

A la vuelta del siglo XIX hacia principios del XX, el anarquismo era mucho más escandaloso, hasta que se logró encarnar en el comunismo, después de Gorvi se transformó en ecologismo, generismo, pero siempre sigue siendo anarquismo.

Regresemos a nuestro día a día: le decía yo a un amigo hace varios años, que nosotros los ticos somos muy surrealistas, eso nos está hundiendo, al menos la cuarta parte de la población son extranjeros, no soy xenofóbico, mi esposa es extranjera, viví más de la tercera parte de mi vida en el extranjero, no obstante ese cruce abrupto de culturas, ha traído un cambio radical de apreciación que para bien o mal, nos ha transformado, entonces “nos hemos inventado un país de las maravillas, soñando mil y una noches”, resultando que no era así, estos tres años agónicos del liberacionismo y su principal aliado, la unidad (unión, unificación, unidad etc) han creado un estado donde manda la ley, pero la ley se hace a medida: “es un reino de nunca jamás”, quedamos atrapados entre tres poderes que no tienen capacidad de negociar ni capacidad para crear un nuevo pensamiento político.

Hoy vemos a un Chaves y una Pilar, extranjeros de principio, seguidos por todos(as) los que sienten haber sido asaltados por el stablishment de más de medio siglo. Es posible que liberación desaparezca después del próximo febrero, para bien o para mal, el anarquismo silente así lo pide.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.