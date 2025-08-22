Hamás pide abrir fronteras de Gaza tras informe de la ONU

El Cairo, 22 ago (Sputnik).- El informe de la ONU sobre la hambruna en la Franja de Gaza debe influir en la comunidad internacional para presionar a Israel a levantar el bloqueo humanitario sobre el enclave, declaró este viernes a Sputnik Basem Naim, miembro de la oficina política del movimiento palestino Hamás.

El informe «es extremadamente importante y requiere medidas urgentes a nivel internacional, especialmente por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, para obligar a Israel, como fuerza de ocupación, a cumplir con sus obligaciones y a abrir los cruces fronterizos para proporcionar ayuda humanitaria a los residentes», dijo Naim.

En su opinión, sin medidas efectivas, dichos informes carecerán de sentido.

Este viernes el Comité de Revisión de la Hambruna de la ONU, un panel de expertos internacionales a cargo de la Clasificación Integrada de Fases (CIF), anunció que la Franja de Gaza entró en la fase de hambruna/catástrofe humanitaria.

Hambruna es la fase 5 de la CIF, la más severa, y se define como «una situación en la que al menos uno de cada cinco hogares tienen una carencia extrema de alimentos, enfrentando inanición y penuria, lo que resulta en niveles críticamente altos de desnutrición aguda y mortalidad».

El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció que Gaza enfrenta una hambruna causada por el hombre, describiéndola como un «colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana» y responsabilizó a Israel, como potencia ocupante, de garantizar alimentos y suministros médicos. Guterres urgió a un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y un acceso humanitario completo, subrayando que «se acabaron las excusas» y que la acción es urgente.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó sobre la desnutrición generalizada causada por el hombre, que convierte incluso enfermedades leves, como la diarrea, en mortales, especialmente para los niños. Tedros pidió el fin de los bloqueos de ayuda para que Gaza reciba con urgencia alimentos y medicamentos.

Por su parte, el Coordinador de Actividades Gubernamentales de Israel (Cogat, por sus siglas en inglés) defendió que su país ha permitido la entrada de más de 10.000 camiones de ayuda desde mayo, de los cuales un 80 por ciento contenía alimentos, y acusó al Comité de ignorar los datos verificables proporcionados por Israel sobre la disponibilidad de ayuda y proyectos humanitarios en Gaza. (Sputnik)