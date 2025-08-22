Hambruna en Gaza es «causada por el hombre», dice ONU mientras crisis alimentaria se agrava

Gaza, 22 ago (Xinhua) — El jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos acusó hoy a Israel de causar deliberadamente una hambruna en Gaza y luego de que monitores internacionales confirmaron que las condiciones de hambruna se han arraigado en el enclave.

«Meses de advertencias han caído en oídos sordos. Ya se ha confirmado la hambruna en la Ciudad de Gaza», publicó en X el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini, quien añadió que la crisis «fue concebida y causada por el hombre» y acusó a Israel de bloquear durante meses la entrada de alimentos y otros artículos esenciales, incluyendo la ayuda de la ONU.

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, desarrollada por una red de agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales, indicó que se ha confirmado la hambruna en la gobernación de Gaza, la cual incluye la Ciudad de Gaza, y se ha propagado al sur hacia Deir al-Balah y Jan Yunis.

También advirtió que para fines de septiembre, cerca de una tercera parte de la población de Gaza, de más de 640.000 habitantes, podría enfrentar hambre catastrófica, con otros 1,14 millones en niveles de emergencia.

Lazzarini dijo que todavía se puede detener la propagación del hambre con un cese al fuego y un acceso humanitario sin restricciones.

Israel rechazó las conclusiones de la clasificación integrada. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu describió el informe como «una mentira descarada» y dijo que Israel «no tiene una política de hambruna», sino «una política de prevención de la hambruna».

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 273 personas, incluyendo 112 niños, han muerto por hambre y desnutrición desde que comenzó la guerra.

Israel endureció su bloqueo contra Gaza tras el colapso de un cese al fuego con Hamas el 2 de marzo, lo que ha frenado drásticamente la entrega de alimentos, combustible y provisiones humanitarias.