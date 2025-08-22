Intel y Administración Trump alcanzan acuerdo sobre inversión en acción

Washington, 22 ago (Xinhua) — Intel Corporation anunció hoy viernes un acuerdo con la Administración Trump que permitirá al Gobierno estadounidense invertir 8.900 millones de dólares en acciones de la compañía.

El Gobierno acepta comprar 433,3 millones de acciones primarias del capital de Intel, a 20,47 dólares cada una, equivalente a una participación del 9,9 por ciento.

La participación gubernamental en el accionariado se financiará con los 5.700 millones de dólares en subvenciones previamente concedidas a Intel, aunque no abonadas aún, bajo la ley CHIPS y Ciencias. Y los 3.200 millones de dólares restantes procederán de fondos concedidos a la compañía del programa Enclave Seguro.

La inversión de 8.900 millones de dólares se suma a los 2.200 millones de dólares en subsidios CHIPS que Intel ha recibido hasta ahora, según la empresa.

«Como única empresa de semiconductores que realiza I+D lógico de vanguardia y manufactura en EE. UU., Intel está profundamente comprometida con garantizar que las tecnologías más avanzadas del mundo son hechas en Estados Unidos», declaró Lip-Bu Tan, CEO de Intel, añadiendo que la compañía espera trabajar para «avanzar el liderazgo tecnológico y manufacturero de EE. UU.».

La inversión del Gobierno será una propiedad pasiva, sin representación dentro del consejo de administración ni otros derechos sobre gobernanza e información. El Gobierno también se compromete a votar con el consejo de administración sobre cuestiones que requieran la aprobación de los accionistas, con limitadas excepciones, según Intel.

El Gobierno recibirá una garantía de cinco años, de 20 dólares por acción más un 5 por ciento adicional del accionariado, a ejecutar solamente si Intel deja de controlar al menos el 51 por ciento de su negocio de fundición.