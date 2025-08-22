Lavrov responde si se planifica una reunión entre Putin y Zelenski

Moscú, 22 Ago (Sputnik).- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseveró este viernes que la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Vladímir Zelenski aún no está programada.

«No hay ninguna reunión prevista […] Putin está dispuesto a reunirse con Zelenski cuando esté preparada la agenda de la cumbre, y esta agenda aún no está lista», señaló el canciller ruso en una entrevista con NBC.

Lavrov indicó que durante la cumbre entre los presidentes de Rusia y EE.UU. en Alaska fueron acordados varios puntos que las partes compartían y en algunos de ellos Moscú acordó «mostrar cierta flexibilidad». Sin embargo, cuando Trump discutió estos puntos con el líder del régimen ucraniano y sus aliados europeos, «Zelenski se opuso a todo», manifestó el ministro.

Además, el canciller declaró que «quedó muy claro para todos que hay varios principios que Washington cree que deben aceptarse, entre ellos la no adhesión a la OTAN y el debate sobre cuestiones territoriales».

Condiciones necesarias para la reunión

Anteriormente, Lavrov ya aseguró que la reunión entre el mandatario ruso y el líder del régimen de Kiev podría celebrarse si se preparan todas las condiciones necesarias para ello.

«Nuestro presidente ha señalado en repetidas ocasiones que está dispuesto a reunirse también con Zelenski, siempre que exista el entendimiento de que todas las cuestiones que requieren examen al más alto nivel estarán bien trabajadas y que los expertos y ministros habrán preparado las recomendaciones correspondientes», afirmó el canciller.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció, tras mantener este lunes una conversación telefónica con su par ruso, que se iniciaron los preparativos para una posible reunión entre Vladímir Putin y el jefe del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski.

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario estadounidense, la reunión prevista sería seguida por un encuentro trilateral, en el que participaría él junto con «los dos presidentes».

Rusia nunca se ha negado a negociar con Ucrania, y el presidente ruso ha manifestado en repetidas ocasiones su disposición a reunirse con Zelenski. Cabe señalar que en Ucrania sigue vigente una ley que prohíbe al líder del régimen de Kiev negociar con las autoridades rusas y con Putin. (Sputnik)