Presidente de Colombia afirma que el narco es uno de los mayores enemigos de la Amazonía

Bogotá, 22 ago (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este viernes que el narcotráfico es uno de los mayores enemigos de la Amazonía, al tiempo que lamentó los atentados terroristas ocurridos el jueves en el país.

«Ayer tuvimos un día difícil en Colombia, derivado de la acción armada del narcotráfico. Tema que tiene un papel de discusión en esta reunión. Porque en el caso colombiano, el principal enemigo de la Amazonía, después del calentamiento global (…) se llama narcotráfico», señaló durante su discurso en la Cumbre de Países Amazónicos que se desarrolla en Bogotá.

Petro también se refirió a la necesidad de avanzar hacia la descarbonización de las economías con el fin de preservar el medio ambiente y los bosques de la región.

Pero aseveró que las mafias dedicadas al transporte de cocaína, marihuana y a la extracción ilegal de minerales en la zona, contribuyen a «que nos acerquemos al final de la selva amazónica».

En el encuentro, el mandatario estuvo acompañado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Bolivia, Luis Arce, y delegados de Perú, Ecuador, Surinam y Venezuela. (Sputnik)