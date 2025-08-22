RSN registra segundo sismo con epicentro en San José

San José, 22 ago (Prensa Latina) Un segundo temblor el mismo día fue registrado hoy en Costa Rica, como el anterior con epicentro en esta capital, con de magnitud de 3,1 en la escala de Richter,según la Red Sismológica Nacional (RSN).

Este último movimiento telúrico fue ubicado a dos kilómetros al oeste del céntrico distrito de Guadalupe, a una profundidad de cuatro kilómetros, añadió la RSN.

La sísmica fue percibida también en otros puntos del Valle Central, entre ellos Moravia, Coronado, Tibás, Calle Blancos, San Pedro, Pavas, La Sabana y Santo Domingo de Heredia, precisaron las fuentes.

El segundo temblor ocurrió a las 16:55 hora local de este viernes, el cual siguió a otro anterior de magnitud 4,4 grados, en la escala de Richter, reportado a las 00:45, con epicentro en la céntrica barriada de Tibás, y despertó a muchos costarricenses debido a su fuerte retumbo, explicó la RSN.

La primera sacudida sísmica del día fue situada a dos kilómetros al este del distrito de San Vicente, en el centro de San José, a una profundidad de cuatro kilómetros, y perceptible también en otras ciudades del país, como Alajuela, Cartago y Heredia.

Especialistas de la RSN precisaron que el origen de los dos temblores fue «por fallamiento local o superficial en la corteza de la placa Caribe”.