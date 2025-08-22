Seguimiento a líder indígena Iza muestra autoritarismo del Gobierno de Ecuador

Quito, 22 ago (Sputnik).- El seguimiento del aparato de inteligencia del Estado ecuatoriano contra el líder indígena Leonidas Iza evidencia el autoritarismo del Gobierno de Daniel Noboa, señaló Apawki Castro, dirigente del Movimiento Plurinacional Pachakutik (PK, izquierda) en la provincia de Cotopaxi (norte) a la Agencia Sputnik.

«Hay una muestra clara de que tenemos un Gobierno autoritario, dictatorial, donde no existe independencia de poderes», señaló Castro, exdirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El dirigente apuntó que las evidencias de su afirmación han sido encontradas en los dispositivos celulares decomisados a tres agentes de inteligencia detenidos en la comunidad de Toacaso, en Cotopaxi, mientras daban seguimiento a Iza, por lo cual fueron sometidos a un proceso de justicia indígena en la comunidad hasta su liberación el jueves.

«Las evidencias están saliendo de los dispositivos, en lo que se está hallando de los agentes que han estado persiguiendo, hostigando, en este caso al compañero Leonidas Iza», aseveró.

El jueves, luego de tres días de audiencias, la comunidad indígena, amparada en la Constitución, adoptó una veintena de resoluciones y anunció que los celulares de los implicados quedaron en cadena de custodia.

Según informaron las autoridades, fueron extraídos unos 5.000 chats de conversaciones y documentos de los aparatos telefónicos, en los que se confirma la persecución, lo cual avalaron varias organizaciones como el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc), Pachakutik y la Conaie.

«Eso ya no es una suposición, es una realidad con los materiales que se está extrayendo de esos dispositivos», remarcó Castro.

En el último día de audiencias, Iza, expresidente de la Conaie y excandidato presidencial en 2025, cuestionó la apertura de un nuevo proceso en su contra por presunto secuestro de los agentes, tras la denuncia de un jefe policial de Cotopaxi.

En un comunicado esta semana, la Fiscalía General del Estado admitió que los ciudadanos retenidos colaboraban en una investigación previa e instó al diálogo a la comunidad indígena.

Según la denuncia, un mensaje contenido en los aparatos telefónicos decía que «hay que desaparecerle al cuy», seudónimo con el cual era identificado Iza por parte de los agentes.

Durante las audiencias comunitarias trascendió que según los chats desde hace meses se hace seguimiento a líderes sociales e indígenas, defensores de derechos humanos, gremios y organizaciones. (Sputnik)