Solicitudes de seguro por desempleo en EEUU alcanza mayor incremento en 3 meses

Washington, 22 ago (Xinhua) — El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes para el seguro por desempleo la semana pasada tuvo su mayor incremento en aproximadamente tres meses, reportó el jueves el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento, las solicitudes iniciales para el seguro por desempleo en la semana que concluyó el 16 de agosto se elevaron en 11.000 a 235.000, el mayor incremento desde mayo.

El número de estadounidenses que reciben la prestación tras una semana inicial de ayuda aumentó en 30.000, para llegar a un total ajustado estacionalmente de 1,972 millones durante la semana que finalizó el 9 de agosto, señaló el informe. Se trata del nivel más alto desde noviembre de 2021.

Este año se ha visto un notable deterioro en el mercado laboral y cada vez hay más evidencia de que a las personas les resulta difícil encontrar empleo, informó ABC News.