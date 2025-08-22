Trump afirma que pronto tomará una «decisión muy importante» sobre Ucrania

Washington, 22 Ago (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, dentro de dos semanas tomará una «decisión muy importante» sobre Ucrania, dependiendo de las acciones futuras de Moscú y Kiev.

«Entonces, tomaré una decisión sobre lo que hacemos», dijo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. «Y será una decisión muy importante. Y eso es si se trata o no de sanciones masivas o aranceles masivos, o ambos, o de si no hacemos nada y decimos: ‘Es su lucha'».

«Vamos a ver si ellos [Putin y Zelenski] tienen una reunión o no, eso será interesante de ver. Y si no lo hacen, ¿por qué no tuvieron una reunión? Porque les dije que tuvieran una reunión. Pero sabré en dos semanas qué voy a hacer», precisó.

Estados Unidos sigue con sus intentos de para promover un acuerdo en el conflicto ucraniano tras las conversaciones que el presidente Trump sostuvo la semana pasada con Vladímir Putin en Alaska, así como con Zelenski y varios líderes europeos en la Casa Blanca este lunes.

En una entrevista reciente, el líder estadounidense se mostró optimista respecto a la resolución del conflicto en Ucrania y destacó que había tenido reuniones «muy exitosas» tanto con Putin como con Zelenski. También indicó que existe la posibilidad de resolver el conflicto. (Sputnik)