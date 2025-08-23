Actitud hostil de Trump contra Brasil busca beneficiar a extrema derecha, advierte ministro de Hacienda brasileño

Sao Paulo, 23 ago (Xinhua) — La actitud hostil del Gobierno de Estados Unidos contra Brasil busca beneficiar a la extrema derecha, pero Brasil no va a ser tratado como su «patio trasero», advirtió este sábado el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad.

«Vimos por las investigaciones judiciales que la actitud hostil (de Estados Unidos) es para salvar a los golpistas que están siendo juzgados. Esta hostilidad no tiene ninguna otra finalidad que rehabilitar a la extrema derecha en Brasil», sostuvo el funcionario durante un discurso ofrecido en un seminario del Partido de los Trabajadores.

«Brasil no puede ser el patio trasero de nadie. Tenemos el tamaño, la densidad y la importancia para mantener y garantizar nuestra soberanía. Sobre todo porque el Gobierno de (Donald) Trump es temporal y las relaciones entre Brasil y Estados Unidos son permanentes», añadió.

Haddad aseguró que los mensajes de texto entre el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), su hijo Eduardo Bolsonaro (diputado federal) y el pastor evangelista Silas Malafaia, recuperados esta semana por la Policía Federal, confirman que dicha actitud de Estados Unidos busca fortalecer a la extrema derecha local.

«De patriotas esta gente no tiene nada», señaló el ministro, al tiempo que denunció que el bolsonarismo hizo fracasar una reunión que iba a tener sobre el tema arancelario con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Tras meses de amenazas, a inicios de mes entró en vigor un arancel del 50 por ciento impuesto por Estados Unidos a productos brasileños, como medida de represalia por el juicio por golpismo que se le sigue al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro (2019-2022), quien actualmente cumple prisión domiciliaria.