Al menos 61 muertos y 308 heridos en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas

El Cairo, 23 ago (Sputnik).- Al menos 61 personas fallecieron y 308 recibieron lesiones en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, declaró este sábado el Ministerio de Salud local.

«En las últimas 24 horas los hospitales de la Franja de Gaza recibieron 61 muertos y 308 heridos», publicó el ente en las redes sociales.

A su vez, la cifra de los muertos por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 ascendió a 62.622, el número de heridos a 157.673.

Las hostilidades se desataron tras un ataque relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, en su mayoría civiles.

De los 251 israelíes secuestrados ese día, 49 permanecen como rehenes o víctimas no recuperadas en Gaza, incluyendo 27 que han sido declarados muertos por el ejército.

Durante la guerra Israel sometió a bloqueo parcial al enclave palestino y, en ocasiones, también total. Desde marzo no permitió la entrada de nada durante casi tres meses.

Bajo la creciente presión internacional por la crisis alimentaria en Gaza, Israel anunció una pausa diaria en los combates en tres áreas del enclave para permitir rutas seguras de los suministros. La ayuda humanitaria está entrando en Gaza por tierra en camiones y por aire con lanzamientos de palés con alimentos por parte de diferentes países, aun así, los expertos en hambruna dicen que no es suficiente. (Sputnik)