Álvaro Ramos defiende la Caja y promete soluciones a la inseguridad con “La Nueva Liberación”

San José, 23 Ago (Elpaís.cr).– El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, presentó este sábado ante la Asamblea Nacional del partido su visión de La Nueva Liberación, un proyecto político que, según dijo, busca reconectar con la ciudadanía y responder a los temores que marcan hoy la vida nacional.

Con un discurso cargado de cercanía y esperanza, Ramos colocó en el centro de sus propuestas la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la atención de la creciente crisis de inseguridad, temas que considera prioritarios para recuperar la confianza del pueblo costarricense.

“La gente está sintiendo miedo. Puede ser miedo de salir a la calle, miedo de no ser atendidos oportunamente en la Caja, miedo de que la inteligencia artificial les quite el trabajo. Pero cuando hay miedo ante la incertidumbre y el peligro, es hora de ser valientes, y este es un partido de valientes”, expresó Ramos, recibiendo aplausos de los delegados.

Defensa de la Caja

El economista rechazó que la seguridad financiera de la CCSS esté en riesgo y afirmó que la institución cuenta con recursos suficientes para seguir atendiendo a la población.

“La Caja no está quebrada, la Caja tiene el dinero. Nosotros podemos construir esos Ebáis para que la gente ya no esté indignada, esperando desde la madrugada por un campo. Este partido sabe hacerlo”, aseguró.

La defensa de la CCSS ha sido un tema reiterado en el debate público, en un contexto en que sectores políticos y sociales denuncian deficiencias en su gestión y alertan sobre problemas financieros.

Seguridad como eje central

Ramos también centró parte de su intervención en la inseguridad, recordando que, bajo el último gobierno liberacionista (Laura Chinchilla, 2010-2014), el país enfrentó y resolvió una crisis similar.

“La última vez que gobernó este partido resolvió una crisis de seguridad, y lo vamos a volver a hacer. Tenemos la capacidad para que la gente deje de tener miedo afuera”, enfatizó.

Las declaraciones contrastan con la posición del presidente Rodrigo Chaves, quien esta semana afirmó en conferencia de prensa que la crisis de seguridad “no es tan grande como la quieren poner”.

Sin embargo, los datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reflejan otra realidad: al 21 de agosto de 2025 se registraban 559 homicidios dolosos, seis más que en el mismo período del año pasado. El 2024 cerró con 880 asesinatos, el segundo año más violento en la historia, solo superado por 2023, con 907 homicidios.

Así, los tres años de la actual administración (2022, 2023 y 2024) han sido los más violentos registrados en el país.

Prepararse para el futuro

El aspirante presidencial dedicó parte de su mensaje a los desafíos del cambio climático y de la revolución tecnológica, instando a preparar al país para la inteligencia artificial, la automatización y la robotización.

“Este es un partido que siempre tuvo la claridad de la importancia de atender y proteger el medio ambiente. Eso nos tiene más preparados que muchos países para enfrentar el cambio climático. Este país está llamado a tomar las decisiones necesarias para preparar a nuestra gente frente a la inteligencia artificial, la automatización y la robotización. Estoy convencido de que lo podemos lograr”, afirmó.

Una asamblea nacional “histórica”

Ramos calificó el encuentro como histórico, al destacar que por primera vez la Asamblea Nacional del PLN contó con representación de todos los cantones y territorios del país, además de incorporar nuevas voces en la estructura partidaria.

En la sesión, el PLN ratificó a los delegados provinciales a nivel nacional y eligió a los 13 representantes de San Ramón, luego de diez intentos fallidos para realizar la cita en ese cantón.

El candidato aseguró que esta etapa marcará el inicio de un proyecto de libertad, democracia y modernización, “alejado de los discursos de odio político y con propuestas claras en materia de seguridad, educación, calidad de vida, sostenibilidad ambiental y uso de nuevas tecnologías”.

Con un tono firme pero esperanzador, Ramos cerró su discurso apelando a la tradición democrática del país:

“Estoy convencido de que esta gente valiente que está aquí es la semilla fuerte de un movimiento nacional que va a permitir construir una nueva Costa Rica, lista para atender los nuevos desafíos. Somos herederos de una Costa Rica llena de oportunidades y debemos defenderla”.