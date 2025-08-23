Chicago, siguiente objetivo en la ofensiva de Trump

Washington, 23 ago (Prensa Latina) La ofensiva del presidente Donald Trump contra la delincuencia en ciudades de Estados Unidos tras la toma del control en la capital del país, enfoca hoy hacia un próximo objetivo: Chicago.

Pese a las críticas y protestas en Washington DC por el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional de al menos seis estados, Trump amenazó la víspera con una campaña más prolongada e intensa en el entorno capitalino.

Pero “creo que Chicago será la siguiente y luego ayudaremos con Nueva York”, apuntó Trump desde la Casa Blanca en un encuentro con los periodistas durante el cual anunció, junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que el sorteo de los grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 será el 5 de diciembre en el Centro Kennedy.

Tras las afirmaciones del mandatario republicano las reacciones de las autoridades de Illinois no se hicieron esperar. El gobernador demócrata del estado, J.B. Pritzker, refutó esta amenaza.

“Mientras Donald Trump intenta crear un caos que distraiga de sus problemas, lo denunciaremos como lo que es”, escribió Pritzker en la red social X.

Según el hilo de mensajes del gobernador en la propia plataforma, “Trump y los republicanos intentan distraer del sufrimiento que están causando, desde aranceles que aumentan los precios de los productos hasta privar a millones de personas de atención médica y alimentos”.

Alertó que “después de usar Los Ángeles y Washington DC como campo de pruebas para extralimitaciones autoritarias, Trump ahora está coqueteando abiertamente con la idea de tomar el control de otros estados y ciudades”.

Pritzker afirmó que el objetivo de Trump “es incitar el miedo en nuestras comunidades y desestabilizar las medidas de seguridad pública existentes, todo para crear una justificación para abusar aún más de su poder”.

El presidente, en sus declaraciones de ayer, consideró que «Chicago es un desastre» y descalificó a sus autoridades. «Tienen un alcalde incompetente. Totalmente incompetente, y probablemente lo solucionaremos a continuación», subrayó.

Sin embargo, Pritzker aseguró que los índices de delincuencia de la ciudad “están mejorando” y «los homicidios han disminuido más de 30 por ciento en Chicago solo en el último año», añadió.

También la alcaldesa de DC, Murial Bowser (demócrata), contradijo a Trump cuando para tomar el control de la capital alegó una emergencia de seguridad pública porque la delincuencia aquí está fuera de control. Señaló que el delito en Washington DC está en su nivel más bajo en 30 años.

Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson (demócrata), expresó que se toman en serio los planteamientos de Trump, “pero para que quede claro, la ciudad no ha recibido ninguna comunicación formal” de la actual administración sobre despliegues adicionales de fuerzas del orden federales o militares.

“El problema con el enfoque del presidente es que es descoordinado, innecesario y erróneo”, advirtió.