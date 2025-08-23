Defensas aéreas rusas interceptan 57 drones ucranianos el sábado por la noche

Moscú, 24 ago (Sputnik).- Las defensas aéreas de Rusia derribaron el sábado por la noche 57 drones ucranianos en varias regiones rusas, comunicó el Ministerio de Defensa.

«Entre las 17:00 hora de Moscú [GMT+3] y las 23:30 del 23 de agosto, las defensas aéreas destruyeron 57 vehículos aéreos no tripulados», informó la cartera militar.

En particular, los drones fueron derribados en la provincia de Briansk, Kaluga, Smolensk, Kursk, Leningrado, Tver, Nóvgorod, Oriol, Tambov, región de Moscú, República de Chuvasia y sobre el mar Negro.

A finales de febrero de 2022, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania, según el presidente Vladímir Putin, para proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares y civiles en la retaguardia rusa se han convertido desde entonces en una práctica habitual. (Sputnik)