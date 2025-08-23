Desfile del Día de la Victoria contará con mayor banda militar en la historia de la República Popular China

Beijing, 23 ago (Xinhua) — La banda militar conjunta que participará en el próximo desfile militar por el Día de la Victoria en Beijing será la más grande de su tipo en esta clase de eventos desde la fundación de la República Popular China, de acuerdo con un oficial militar chino.

Huang Yanhui, jefe de la banda militar conjunta del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, detalló que la agrupación reúne más de 1.000 miembros, incluyendo integrantes de la banda militar de la Guardia de Honor del EPL y destacados artistas de música militar de otras tropas.

La formación de la banda destaca el tema de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, apuntó el oficial, tras precisar que las 14 filas de la agrupación simbolizan los 14 años de guerra, mientras que 80 cornetas de saludo en el frente hacen referencia al 80º aniversario de la victoria en la guerra.

Durante el desfile, la banda interpretará múltiples melodías clásicas relacionadas con la guerra, así como nuevas partituras musicales creadas específicamente para el desfile, agregó Huang.

El masivo desfile militar por el Día de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial está programado para el 3 de septiembre en la Plaza de Tian’anmen en Beijing.