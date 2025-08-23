Ecuador adopta medidas para contener la plaga de sogata en cultivos de arroz

Quito, 23 ago (Sputnik).- Ecuador anunció este sábado que adopta medidas para contener la plaga de sogata (Tagosodes orizicolus) en cultivos de arroz, en particular en las provincias de Los Ríos (centro) y Guayas (suroeste), lo cual se considera una amenaza latente para la producción nacional.

«El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca junto con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, en articulación con asociaciones de productores, gremios y demás actores de la cadena arrocera, ejecutan acciones inmediatas para contener y mitigar la presencia de la plaga sogata, que afecta a los cultivos de arroz en las provincias de Los Ríos y Guayas», señala un comunicado difundido por la cartera de Estado en la red social X.

La publicación añade que el objetivo es controlar, reducir el impacto de la plaga y asegurar la continuidad de la producción arrocera en las zonas más representativas del país.

En tanto, indica, las instituciones competentes trabajan de manera coordinada para garantizar la estabilidad del mercado, por lo que anuncian controles exhaustivos al precio de la gramínea. (Sputnik)