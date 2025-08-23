El extinto apellido Twight, en la genealogía de Clorito Picado

En el ámbito costarricense, el nombre del biólogo Clorito Picado está omnipresente, y con sobrados méritos y razones.

Su trayectoria científica fue de tal magnitud, y siempre al servicio de sus semejantes, que poco antes de su muerte —sabedores de que la enfermedad que lo aquejaba era irreversible— hubo gestiones para nombrarlo Benemérito de la Patria. Sin embargo, aunque había consenso al respecto, hubo una sola persona que se opuso, y fue él mismo, al expresar que: “No debo desairar a los magnánimos amigos que piden para mí el título de Benemérito, demasiado grávido para mis flaquezas. No debo tampoco impedir la muestra de cultura avanzada que el país daría al ocuparse de un obrero de la ciencia. Pido, si ese proyecto pasa, agregar que por voluntad expresa del beneficiado no se considere oficialmente su título sino al mes después de que él haya fallecido”. Esa carta la remitió el 15 de diciembre de 1943 al abogado Teodoro Picado Michalsky, como presidente del Congreso. Y, por supuesto, su petición fue acogida. Así que, fallecido el 16 de mayo de 1944 —cuando dicho abogado recién había asumido la presidencia de la República—, le fue conferido el citado título.

Desde entonces, a 81 años de su partida, como país no hemos cesado de rendirle los tributos que merece tan fecunda vida. De ello dan fe el muy prestigioso Instituto Clodomiro Picado, de la Universidad de Costa Rica (UCR), dedicado a la investigación y producción de sueros antiofídicos, que son exportados a 14 países, incluidos algunos en África, Asia y Oceanía; la Clínica Dr. Clorito Picado, de la Caja Costarricense del Seguro Social, en Tibás, San José; el Instituto Clodomiro Picado Twight, que es el principal colegio de Turrialba; y el auditorio del campus central de la Universidad Nacional (UNA), en Heredia, que también porta su nombre.

A estas entidades y edificaciones se suman estatuas o bustos, ubicados a la entrada de algunos de ellos, así como un hermoso busto de piedra colocado sobre un alto pedestal, frente al edificio de la Escuela de Biología de la UCR —que originalmente estuvo en la primera sede de la UCR, en barrio González Lahmann—, más una estatua en el Instituto de Investigaciones en Salud (INISA), también de la UCR. Igualmente, portan su nombre los galardones nacionales anuales en ciencia y tecnología, y su imagen apareció en los billetes de 2000 colones emitidos en 1998, así como en estampillas en diferentes épocas.

Finalmente, y quizás más importante aún, sobre él se han publicado decenas o centenares de artículos, en los que se valora el significado de sus aportes científicos y humanistas. Y, para preservar y difundir su fecundo legado, hace casi 40 años la Editorial Tecnológica de Costa Rica publicó sus Obras completas, en siete volúmenes recopilados por su discípulo, el recordado Alfonso Trejos Willis. A ellas se suman el excelente libro Vida y obra del doctor Clodomiro Picado T. (1964), escrito por su pariente Manuel Picado Chacón, y también Filosofía y ciencia en Clodomiro Picado Twight (1987), del filósofo Santiago Manzanal Bercedo. Por último, hace apenas cinco años, la UCR publicó una bellísima edición facsimilar —digital y gratuita— del libro Biología hematológica elemental comparada, escrito en 1942 por Clorito y su pupilo Trejos, cuando éste tenía apenas 21 años de edad.

Sobre los ancestros de Clorito

Bautizado como Clodomiro Emmanuel de los Ángeles Picado Twight, a este niño se le llamó Clorito desde siempre, cariñosamente, debido a su baja estatura y extremada delgadez, a lo cual se sumó que fue bastante enfermizo y endeble.

Nació el 17 de abril de 1887, en San Marcos, Jinotepe, Nicaragua, donde fue bautizado como por el cura Eduardo Urtecho, en presencia de los testigos Casimiro Pavón y Cornelia Barberena. Ello ocurrió debido a dos circunstancias, según relata su biógrafo Manuel Picado. La primera es que su padre, el cartaginés Vicente Clodomiro Picado Lara, era de origen humilde y muy católico, mientras que su suegro, Enrique Twight, además de ser un intelectual librepensador, esperaba un yerno de cierta prosapia; por tanto, se oponía al noviazgo de Picado con su hija, Benita Carlota de los Ángeles Twight Dengo, nacida en 1864, el mismo año que su pretendiente. Ante tal dilema, cuando al joven Picado —profesor de matemática en primaria, y después en el Colegio San Luis Gonzaga— le ofrecieron un trabajo en Granada, entrevió la posibilidad de irse con ella a Nicaragua, y así lo hizo, lo que causó un gran disgusto a su suegro.

Aunque el citado biógrafo afirma que un cura amigo los casó a escondidas antes de su huida, esto lo desdice el propio Vicente Clodomiro. Él expresaba que, tras vivir por dos años y tres meses con Carlota, “a quien hacía pasar por su esposa tanto en Nicaragua, donde estuvieron dos años, como en San José, donde residían desde hacía tres meses”, el 3 de mayo de 1888 —un año después del nacimiento de Clorito— solicitó a la Iglesia Católica “dispensa de las amonestaciones para casar con ella”, la cual les fue concedida seis días después; así consta en la documentación recopilada por el genealogista Mauricio Meléndez Obando en el artículo Genealogía ascendente del Dr. Clodomiro Picado Twight (Raíces, No. 42, nacion.com). Para entonces el suegro ya había muerto, como se verá posteriormente.

En relación con los abuelos por vía paterna (Miguel Picado Guzmán y Francisca Lara Bonilla) y casi todos los ancestros —por ambas vías—, incluida la época colonial, los que no nacieron en España lo hicieron en Cartago, nuestra primera capital. La única gran excepción fue al abuelo materno, cuyo nombre completo era Henry William Twight Collins, sobre quien el amigo Mauricio pudo hallar muy poca información.

No obstante, una reciente búsqueda en el excelente portal electrónico Family Search, me ha permitido reconstruir en parte su genealogía inglesa. En efecto, él nació en 1834 en Saint Helier, capital de Jersey, una de las islas del Canal de la Mancha (Channel Islands), pertenecientes al Reino Unido. En dicha ciudad se habían casado sus progenitores Henry Twight Manning y Charlotte Susanne Collins el 31 de mayo de 1823; antes de él hubo al menos un hermano, llamado Walter James, nacido en 1826 y fallecido en 1882, y es posible que hubiera otros entre Walter y Henry, pues los separa una brecha de ocho años. Aunque no hay información acerca de la línea materna, de su padre sí se conoce que nació el 18 de febrero de 1798 en Whepstead, Suffolk —a unos 140 km de Londres—, y que murió en Francia en 1835; era hijo de Francis Twight y Elizabeth Manning, nacidos en 1771 y 1775, respectivamente, y casados en Londres el 14 de abril de 1797.

¿Quién era Enrique Twight?

En realidad, se conoce muy poco del abuelo de Clorito. Sin embargo, durante la gestación de mi libro Trópico agreste, me propuse recopilar todo cuanto me fuera posible acerca de él, en diversas fuentes documentales (periódicos, expedientes en archivos oficiales, relatos de viajeros, memorias, etc.), gracias a lo cual he podido esclarecer cuáles fueron sus actividades en el país, lo cual resumo en el presente artículo. El lector interesado puede hallar más detalles en el libro.

Henry Twight Collins, abuelo de Clorito

Se ignora por qué él se instaló en Costa Rica. Es de suponer, eso sí, que había viajado mucho y que, con la gran facilidad que tenía para aprender idiomas, se había convertido en un políglota, gracias a lo cual pudo vivir y mantener a su familia, como se verá pronto.

En cuanto a la fecha exacta en que llegó al país, también se desconoce. La primera mención que hallé sobre él data de mediados de abril de 1857, cuando la guerra contra el ejército filibustero de William Walker estaba a dos semanas de su fin. Eso lo detecté en un anuncio por la prensa, en el cual ofrecía enseñar inglés en una escuelita para párvulos fundada por una maestra estadounidense que regresó a su país; sobre esta valerosa dama hay información en mi artículo Amy Bradley, aquella frágil maestrita (Nuestro País, 19-X-2009). Además, a inicios de julio el presidente Juan Rafael (Juanito) Mora Porras lo eximió del pago de impuestos por su equipaje, depositado en la aduana de Río Grande, lo cual indica que ingresó por Puntarenas, a la vez que se le otorgaban ciertas prebendas, tal vez por ser un profesor de idiomas que podría dar mucho al país.

Tanto es así, que el 1° de febrero de 1858, y con un salario de 360 pesos anuales —por entonces, un diputado devengaba 520 pesos anuales—, don Juanito lo nombró traductor oficial del gobierno. En este puesto se mantendría por casi 25 años, y lo combinó con traducciones y lecciones privadas de inglés, alemán, francés e italiano, ya fuera en su casa o en algún otro local.

Asimismo, años después fue profesor titular de inglés, así como de otros idiomas optativos, en el Instituto Nacional, que era un ente de secundaria capitalino, fundado por el general Tomás Guardia Gutiérrez en 1875. De esos tiempos, se dispone de una breve pero certera semblanza de parte del célebre escritor Manuel González Zeledón (Magón) en su cuento Mi primer empleo, quien, al referirse al día de su ceremonia de graduación en dicho ente, relata que ahí estuvo “el viejito Twight con su sombrero de clack, su semblante dulcísimo orlado de barbilla gris y su sonrisa siempre cariñosa, mezcla de placer y de tristeza”. Al respecto, el biógrafo Manuel Picado lo describe como “de aspecto displicente, ojos claros, cabello rubio grisáceo, escéptico [y] callado”. Algunos de los rasgos descritos se captan en el único retrato que se conoce de él, a los que se suman la pronunciada calvicie y el estrabismo en el ojo derecho, los cuales heredó a Clorito, al igual que la estatura.

Era un hombre de vasta cultura, en cuya biblioteca no podían faltar libros de historia natural. Según su biógrafo, ya muerto el abuelo, “a los cuatro años de edad el padre tenía que enseñarle nombres de animales, plantas y flores, porque el chico vivía ávido de aprendizaje”, además de que, “con todo cuidado revisaba durante horas enteras unos inmensos libros de Zoología y Botánica con láminas preciosas en colores, que en los anaqueles del abuelo Twight lucían ufanos”; estos tomos correspondían a la obra Sobre los reinos de la Naturaleza, escritos por el célebre naturalista francés Buffon.

Aunque su biógrafo menciona que fue profesor de zoología y botánica en el Colegio San Luis Gonzaga, no pudimos hallar prueba alguna al respecto. Eso sí, en 1858 escaló el volcán Barva —una aventura a la cual muy pocos se atrevían— junto con el etnógrafo y lingüista alemán Felipe Valentini, y en la capital tuvo la oportunidad de alternar con los naturalistas alemanes Karl Hoffmann y Alexander von Frantzius; este último incluso fungió como uno de sus testigos de boda. Asimismo, en 1882 vería la luz la traducción al español del artículo Acerca del verdadero sitio de las ricas minas de Tisingal y Estrella, buscadas sin resultado en Costa Rica, publicado por von Frantzius en 1869.

En cuanto a otros puestos ocupados, fue director de la Oficina de Telégrafos (1870-1871), en el gobierno del médico Jesús Jiménez Zamora, y un decenio antes, en 1859 fungió como coeditor del impreso mensual Nueva Era, junto con el alemán Fernando Streber y los nacionales José María Castro Madriz, Juan José Ulloa y Rafael Ramírez. Este periódico fue fundado inmediatamente después del derrocamiento de don Juanito Mora, a cuyos seguidores se les atacaba con fiereza, al igual que al presidente proscrito, a quien el gobierno golpista de José María Montealegre Fernández mantenía en el exilio. Al margen de que uno pueda estar de acuerdo o no con sus opiniones, debe reconocerse que en los numerosos editoriales suscritos por él —para lo cual utilizaba las iniciales E.T. — se percibe una mente de gran agudeza intelectual y capacidad analítica.

Para concluir esta sección, es pertinente señalar que Twight también incursionó en la minería, al efectuar denuncios de minas en Turrialba y otros sitios, así como fungir como directivo y hasta presidente de la Compañía de la Mina del Monte Aguacate. Es de suponer que no tuvo mayor éxito, pues para redondear los ingresos familiares, en su casa él y su esposa más bien vendían licores, corchos y otras mercaderías (perfumes, analgésicos para el dolor de muelas, etc.), además de que al final de su vida su situación no era nada buena, según se verá después.

La minúscula familia Twight

Twight se casó en una fecha no determinada de mayo de 1860 con Manuela Dengo Salazar, nacida el 15 de abril de 1840; aunque ella usaba el nombre Manuela Margarita Salazar, por ser hija natural de María de la Luz Salazar Núñez, su padre Santos María Dengo Arguedas le dio su apellido. Como una curiosidad, este último era primo de Manuel Víctor Dengo Bertora, padre del célebre educador Omar Dengo Guerrero.

Llama la atención que, en una época en que las proles eran muy numerosas, Twight y su esposa procrearan tan solo a Carlota y Roberto, nacidos el 21 de febrero de 1864 y el 3 de febrero de 1866, respectivamente. Además, en contraposición con lo normal entonces, la primogénita demoró cuatro años en venir al mundo, lo que hace suponer que sufrió abortos antes de ella.

Ahora bien, de Carlota, quien dio a luz a Clorito a los 23 años de edad, se sabe muy poco, salvo que era “una joven dulce y muy talentosa, criada en ambiente de hogar europeo”, así como “excelente conversadora y pianista muy hábil, además de tener una exquisita feminidad y gracias innatas”, según el biógrafo Manuel Picado.

En cuanto a Roberto, era “un joven parecido física y psíquicamente a su padre, amante de la matemática y de los libros de aventuras, imaginativo y soñador, retraído y callado, pero muy bondadoso”. En otra semblanza, al parecer escrita por el periodista Víctor Dubarry, se indica que era “de simpática presencia; culto como pocos; decente hasta la humildad”; asimismo “inteligente, comprendía y estudiaba hombres, circunstancias, doctrinas y acontecimientos; y ese mismo estudio, tanto más amargo cuanto más prolijo, tanto más terrible cuanto más escrupuloso, no le dejaba satisfacción ninguna, sino que le producía tedio unas veces, cansancio otras, y en ocasiones, asco”. De estos juicios se colige que, de alguna manera, le dolía el diario vivir.

De notable inteligencia, mostró intereses más amplios que la matemática, y fue por eso que en setiembre de 1883, con apenas 17 años de edad —durante la administración del liberal Próspero Fernández Oreamuno— participó en una iniciativa de su exprofesor Pedro Porras Bolandi, para la escritura de un texto sobre la geografía de Costa Rica; los detalles de dicho proyecto aparecen en mi artículo Monseñor Thiel y la naturaleza en Costa Rica (Herencia, 2020, No. 34(1)). A ellos se sumaban otros dos prometedores jóvenes, de unos 18 años de edad, quienes después sobresaldrían, uno como lingüista y el otro como naturalista: Carlos Gagini Chavarría y Anastasio Alfaro González. Además, a este equipo de mentes inquietas sumaron al obispo alemán Bernardo Augusto Thiel Hoffmann, brillante intelectual y gran conocedor del territorio nacional. Aunque el proyecto fue muy bien visto por parte del Congreso, no fue aprobado, debido a la situación económica que enfrentaba el país en esos tiempos.

Cabe acotar que Roberto estudió en el Instituto Nacional, y que ejerció como profesor de aritmética y geometría en el llamado Colegio Josefino, y también en el Colegio de León, Nicaragua. Además, ostentaba el grado de sargento mayor, por lo que se enlistó en nuestro ejército cuando a inicios de 1885 el general Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala, se propuso restablecer la Unión Centroamericana por la vía armada. Al respecto, en un obituario acerca de él, se destaca que “cuando se oyó la amenaza del tirano de Guatemala, Twight fue de los primeros en ofrecer sus servicios. Nada lo detuvo: hombres de su temple, jóvenes de su talla, no permanecen nunca atrás”.

Dos tragedias familiares

En realidad, en la vida familiar de los Twight Dengo nunca hubo sosiego, debido al alcoholismo que padecía su patriarca. En tal sentido, el biógrafo Manuel Picado señala que ese ilustrado intelectual y voraz lector “por las noches leía siempre sin salir de su casa y parece que sus lecturas, tanto científicas como fantásticas, a las cuales era muy aficionado, se acompañaban de varias, a veces muchas, copas de whiskey o ginebra con que estimulaba su imaginación”. Y, tanto lo fue, que en la tarde del martes 3 de junio de 1884 puso fin a su vida.

Dos días después, muy afligida, la familia invitaba a su sepelio, efectuado en la capital. Asimismo, en un obituario publicado al día siguiente en la prensa (La Gaceta, 6-VI-1884, p. 530), se resaltaba que “sirvió por largo tiempo la Administración General de Correos, en cuyo destino se distinguió por su honradez, laboriosidad y genio organizador. La juventud y gran parte de las personas que estudiaron algún idioma extranjero deben a la memoria del Sr. Twight recuerdos de gratitud por las lecciones de idiomas que recibieron de tan hábil como competente profesor”.

Además, dos semanas después, el ministro Julián Volio Llorente gestionó ante el Congreso que, por el resto del año, se le entregara a su viuda el salario de traductor oficial, tras argumentar que “después de luchar contra la adversidad durante muchos años, sin lograr vencerla, puso un fin violento a sus días, dejando a su familia en la orfandad y en la miseria”. Tan apremiante era la situación económica de la familia, que el jovencito Roberto convocó a los acreedores para saldar cuentas pendientes, no sin antes advertirles de sus penurias. Al respecto, llama la atención que no se mencione del todo a Carlota —quizás por su condición de mujer, a quienes se les marginaba entonces de los asuntos públicos—, quien aún residía en Costa Rica, pues ella y Vicente Clodomiro partirían hacia Nicaragua dos años después, en los primeros meses de 1886.

Por cierto, cabe advertir que el biógrafo Picado incurrió en una seria inexactitud cronológica al consignar que, tras la huida de la pareja, “el profesor Twight, pasados los primeros días de pesadumbre por el disgusto que el matrimonio violento le causara, seguía su vida normalmente”. Esto carece de lógica, pues para la fecha del supuesto matrimonio clandestino él había muerto. Asimismo, lo hizo al escribir que “había transcurrido el año de 1886… El «spleen» absorbía al viejo profesor escocés y a su hijo, en quienes la lectura habitual y quizás el whiskey no solo traían sueños felices, sino negras sugerencias”. De nuevo, para 1886, el patriarca de la familia había muerto.

Además, el biógrafo comete otro error, al afirmar que dos días después del suicidio de su padre, “el joven Roberto, de diecisiete años de edad, perdido su guía, de quien copiaba inclusive sus hábitos, había tomado también el camino de su padre, por su propia mano… Las ansias de un viaje, con que tantas veces padre e hijo tiñeron sus sueños, fueron cambiadas por un viaje sin regreso en la barca de Caronte, que esperó paciente…”. En realidad, aunque Roberto —quien permaneció soltero—, también se quitaría la vida, ello ocurrió no dos días, sino dos años después, lo cual conmocionó mucho a nuestra sociedad. Nótese que en un párrafo previo el biógrafo alude al «spleen» o esplín, que significa algo así como angustia existencial, y revela que Roberto sufría la dipsomanía de su padre.

Para contextualizar debidamente tan lamentable hecho, es preciso mencionar que a partir de diciembre de 1884 y por seis meses, se efectuó la Exposición Internacional de Nueva Orleans. Como nuestro país fue invitado a participar, el gobierno de Próspero Fernández sugirió que, antes de eso, se realizara una Exposición Nacional, para mostrar a la ciudadanía las riquezas naturales y arqueológicas del país. Aunque, por diversos motivos, esta iniciativa no cuajó entonces, sí cristalizó al año siguiente, cuando gobernaba el país Bernardo Soto Alfaro; de hecho, sería el punto de partida para la fundación del Museo Nacional, el 4 de mayo de 1887.

Por tanto, a la una de la tarde del miércoles 15 de setiembre de 1886 —fecha de la celebración de la independencia de Centroamérica—, nuestra capital de vistió de fiesta.

La exhibición se realizó en una casa localizada donde hoy se yergue el hermoso edificio de Correos y Telégrafos. En el acto oficial de inauguración, y ante una inmensa concurrencia, el presidente Soto hizo su alocución de rigor, seguida por una pieza oratoria del educador Juan Fernández Ferraz y cuatro piezas musicales selectas, tocadas por una banda dirigida por los célebres maestros José Campabadal Calvet y Rafael Chaves Torres. En aquellos momentos de celebración y júbilo, nadie habría de imaginar la tragedia que sobrevendría pocas horas después.

En efecto, aunque uno de los concurrentes a la actividad fue Roberto Twight —quien ocupaba un importante puesto en la Secretaría de Obras Públicas—, a las cuatro de la tarde, “en el acto de llegar a su habitación, y sin que se hubiera despojado de prenda alguna del traje de gala que llevaba, se mató con un tiro certero de revólver”, como lo describiera el intelectual Alfonso Jiménez Rojas en el artículo Reminiscencias de la ciudad de San José. Año 1886. La Primera Exposición Nacional, etc., aparecido en la revista Reproducción (30-IX-1930, t. 12, No. 191, p. 231).

Y, al igual que su padre, sin recibir las honras fúnebres religiosas, por haber incurrido en un acto de suicidio, “en la mañana del 16 fue conducido al cementerio el cadáver del apreciado joven don Roberto Twyght [sic], Sargento Mayor de la República. Una compañía de la guarnición de San José hizo los honores militares que el respectivo código prescribe” (Diario de Costa Rica, 17-IX-1886, p. 2). De esta manera, la madre de Clorito —quien no nacería sino hasta el año siguiente— recibió la infausta noticia mientras residía en Nicaragua.

En Costa Rica

Al retornar a Costa Rica, en febrero de 1888, Carlota ya no tenía a su padre ni a su único hermano, ni tampoco a su madre, cuya fecha exacta de defunción no pude hallar. Y, con ello, se había extinguido el apellido Twight en Costa Rica. Para ampliar tan pequeña familia, el 14 de octubre de ese año vino al mundo, en Cartago, su hermana María Francisca Amanda de Jesús; no obstante, aunque hay una discordancia en las fechas, el biógrafo Manuel Picado indica que eso ocurrió cuando Clorito frisaba los ocho años de edad, y que la niña vivió apenas tres años.

En cuanto a la educación escolar y de secundaria, así como al doctorado académico obtenido en La Sorbona, hay abundante y detallada información en el libro de Manuel Picado, así como en sus Obras completas, de modo que el lector interesado puede recurrir a ambas fuentes, al igual que a numerosos otros artículos pertinentes. Nuestro interés en este artículo son sus relaciones familiares y, en particular, el destino del apellido Twight en Costa Rica.

No obstante, sí me parece importante rescatar lo que se conoce acerca de la personalidad de Clorito, que lo asemeja mucho a su abuelo y su tío. Al respecto, el biógrafo Picado —microbiólogo que alternó por nueve años con él, a partir de 1928— anota que era “escéptico hasta casi el derrotismo; serio con la seriedad de quien cree que es condición primordial serlo para conquistar la Verdad; […] honrado con los demás, siéndolo antes consigo mismo; […] valeroso; respetuoso del talento, pensar y vivir ajenos”. Estos rasgos, junto con lo que se percibe al leer sus artículos de opinión por la prensa, que fueron numerosos, denota a una persona íntegra, aunque solitaria, algo áspera, a la vez que taciturna.

Quizás esto le costaba socializar en planos más privados, como su vida sentimental, de la cual se conoce muy poco, lo cual explica que no se casara sino hasta una edad bastante atípica, para los estándares de la época. En efecto, lo hizo cuando estaba cerca de alcanzar los 30 años, con Margarita Umaña Chavarría, cuatro días antes de que ella cumpliera 16 años. Ello ocurrió el 3 de enero de 1917, y “aquel día fue uno de los pocos en que a Picado se le vio absolutamente feliz”. Por cierto, al pie de una fotografía que le entregó dos años antes, le escribió una dedicatoria un poco críptica, extraña para una casi adolescente, la cual decía: “Para Margarita Umaña, de cuyo cariño depende mi salvación y mi porvenir”.

Ella era hermana de su muy cercano amigo Rubén Umaña —abuelo del amigo Álvaro Umaña Quesada, exmimistro de Ambiente—, con quien alternó en La Sorbona, donde éste obtuvo el título de médico en 1914, y era hijo del educador Jesús Umaña Marín —exdirector del Colegio San Luis Gonzaga— y de Silvana Chavarría Umaña. Esta familia residía en el casco capitalino, en el antiguo Paseo de los Estudiantes, entre las avenidas 10 y 12, frente a la pulpería La Floresta, que estaba 50 metros al sur del edificio del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. En esa casa vivirían Clorito y su esposa por muchos años, y ahí moriría él, tras una prolongada y dolorosa enfermedad, recién cumplidos los 57 años.

Es oportuno mencionar que cuando los progenitores de Clorito regresaron de Nicaragua, en 1888, se establecieron en Cartago. Sin embargo, muchos años después, ya jubilado su padre, residieron en el sector de Fuentes, en Montes de Oca —en las inmediaciones del actual campus de la Universidad Latina—, donde ambos fallecerían, con un intervalo de cuatro años. Doña Carlota murió a los 66 años, el 17 de marzo de 1931 —de lo cual informó la prensa—, como consecuencia de una miocarditis, en tanto que don Vicente Clodomiro lo haría a los 69 años, el 12 de abril de 1935, víctima de un carcinoma de la vejiga. Ellos siempre recibieron los cuidados y atenciones de Clorito y su esposa.

Cabe acotar que esta pareja no procreó hijos, pues Clorito argumentaba que “tener hijos es prolongar la responsabilidad para después de muerto”, y que “nadie tiene derecho de jugar al azar una carta de tal magnitud cuando él ya no existe”. Sin embargo, ocho años después de vivir solos, adoptaron al infante Mario Picado Umaña, sobrino de ella, pues era hijo de su hermana Amparo y el célebre educador y escritor Napoleón Quesada Salazar. Nacido en 1928, Picado sería un destacado poeta, así como un generoso y extraordinario ser humano, quien se casó con Lolita González Guier y procreó cinco hijos: Lil, Mario, Ana Beatriz, Rolando e Iris.

A esa destacada poetisa que es Lil, y al ingeniero agrónomo Rolando, amigos míos, les dedico el presente artículo.

