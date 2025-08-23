El líder finés prevé reconciliación con Rusia una vez que acabe el conflicto ucraniano

Moscú, 23 ago (Sputnik).- Las relaciones entre Finlandia y Rusia se reconstruirán una vez que termine el conflicto en Ucrania, declaró el presidente del país nórdico, Alexandr Stubb.

«Como siempre he enfatizado, no podemos hacer nada con nuestra geografía. Tenemos una historia con Rusia y tendremos un futuro con Rusia. Pero ahora, por supuesto, las relaciones son muy difíciles. De hecho, no existen debido a la guerra. Pero algún día, cuando la guerra termine, seguramente se construirán nuevas relaciones», dijo Stubb en una entrevista a la emisora de radio y televisión Yle.

Stubb añadió que Finlandia restablecerá las relaciones con Rusia «de manera muy práctica y pragmática».

Las relaciones entre Rusia y Finlandia han ido deteriorándose desde el ingreso de este último país en abril de 2023 en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el bloque bélico que encabeza Estados Unidos.

Moscú calificó este paso de carente de sentido respecto a sus propios intereses nacionales, ya que tras la entrada en la alianza, en las fronteras finlandesas aparecerían tropas y sistemas de ataque rusos.

Además, las autoridades finlandesas decidieron cerrar la frontera con Rusia bajo el pretexto de que Moscú supuestamente envía allí solicitantes de asilo.

Rusia, a su vez, rechazó en reiteradas ocasiones estas acusaciones, tachándolas de doble rasero por parte de Occidente.

El embajador de Rusia en Finlandia, Pável Kuznetsov, declaró antes a Sputnik que las relaciones bilaterales de ambos países están completamente destruidas. Según el diplomático, la política de Helsinki llevaron a un colapso catastrófico en todos los ámbitos de la interacción interestatal. (Sputnik)