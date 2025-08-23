El matón, por lo general, es cobarde

Estamos presenciando, por reiterada vez, la actitud de matón del imperio norteamericano, y esta vez en contra de Venezuela, de quien sabe que no podría responder adecuadamente en caso de una invasión utilizando las armas sofisticadas que posee para amenazarla, y argumentando una serie de acusaciones no comprobadas (como lo fue lo de las armas de destrucción masiva de Irak), sembrando el temor no solamente en los venezolanos, sino enviando un mensaje a todos los países latinoamericanos, en el sentido de que, si no se acomodan a los intereses norteamericanos, las consecuencias pueden ser catastróficas.

De hecho, existe una larga historia de intervencionismo, invasiones e incluso asesinatos perpetrados por el imperio contra países y gobiernos latinoamericanos y del caribe, cuando por alguna razón no comulgaban con los intereses norteamericanos. O sea, no es solo una bravuconada, sino también un recordatorio en el sentido de que, como en el pasado, son capaces de agredir a los pequeños e indefensos, sin cargo de conciencia alguno.

Sin embargo, frente a Rusia, potencia nuclear que ya ha demostrado incluso superioridad armamentística considerable, y que o se deja amilanar por nadie -aunque haya demostrado una paciencia enorme frente a las agresiones de la OTAN- se muestra obsequioso y dispuesto a negociar, aunque en el imperio no se puede confiar nunca y bajo ninguna circunstancia.

Contra esta agresividad contra Venezuela contrasta la obsequiosidad y el apoyo que han brindado y siguen brindando al genocida de Netanyahu en Israel, responsable de la muerte de más de sesenta y dos mil ciudadanos palestinos.

La política exterior de Estados Unidos ha tomado un giro de más confrontación en América Latina, marcando una escalada en su enfoque hacia el narcotráfico y los gobiernos que considera adversarios. Este cambio, evidente en la presión sobre México y la reciente ofensiva contra Venezuela, refleja una estrategia que combina sanciones, acusaciones y amenazas de acción militar. Analicemos los elementos clave de esta postura y sus implicaciones.

El gobierno de Donald Trump, desde su retorno al poder, ha intensificado la narrativa de seguridad nacional en torno al narcotráfico. En México, la designación de cárteles como el de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras ha abierto la puerta a posibles operaciones militares, incluyendo la preparación de opciones para el uso de fuerza, según reportes de The New York Times y ABC News. Esta medida, que incluye vigilancia aérea encubierta con drones, ha generado fricciones con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha rechazado categóricamente cualquier intervención militar estadounidense, afirmando que “la soberanía no está en venta”. La presión no se limita a lo militar: las sanciones económicas y la amenaza de aranceles han puesto en jaque a empresarios mexicanos, quienes temen ser penalizados por vínculos involuntarios con los cárteles.

Paralelamente, Estados Unidos ha elevado la apuesta contra Venezuela. El Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general Pam Bondi, duplicó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de operar un “puente aéreo” para el tráfico de drogas entre Venezuela, Guatemala, Honduras y México. Esta narrativa, respaldada por el secretario de Estado Marco Rubio, señala al Cártel de los Soles, supuestamente liderado por Maduro, como una amenaza transnacional. Sin embargo, expertos advierten que estas acusaciones podrían tener motivaciones políticas, buscando justificar un cambio de régimen en Venezuela, un objetivo histórico de la política exterior estadounidense.

Sin embargo, ninguna de estas acusaciones vienen acompañadas de las pruebas correspondientes.

Las implicaciones de esta agresividad son profundas. En México, la militarización del combate al narcotráfico podría exacerbar la violencia, como lo demuestra el historial de la “guerra contra las drogas” que ha dejado miles de víctimas sin reducir el flujo de estupefacientes. En Venezuela, la retórica beligerante y las sanciones refuerzan la narrativa de Maduro como víctima de una agresión imperialista, fortaleciendo su posición interna. Además, la mención de Guatemala y Honduras como parte del supuesto puente aéreo podría presionar a estos gobiernos a alinearse más con Washington, a riesgo de tensionar sus propias dinámicas internas.

Esta política de mano dura, aunque efectiva para movilizar a la base electoral de Trump, carece de una estrategia integral. La reducción de fondos para programas de tratamiento de adicciones en EE.UU. y el debilitamiento de leyes anticorrupción globales podrían incluso fortalecer a los cárteles, al no abordar la demanda de drogas ni la corrupción transnacional. En un contexto de creciente fragmentación de los cárteles y complejidad de las redes criminales, la vía militar parece más un gesto político que una solución viable.

Lo que queda bastante claro en este momento es que la agresión va contra los que no pueden defenderse con la misma fuerza con que son agredidos, y no contra los que pueden responder de inmediato y poniendo al agresor en su lugar. Típico del matón que, por lo general, es cobarde. Se ensaña contra los que considera débiles y se cuida de no molestar a los verdaderamente fuertes.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría